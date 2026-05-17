Mosconia y Covadonga dejan abierta la eliminatoria en un intenso duelo

Partido de homenajes en el estadio Marqués de la Vega de Anzo, en el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Los jugadores del Mosconia de temporadas anteriores fueron homenajeados por una grada repleta, con unas mil personas, en una tarde de gran ambiente en Grado.

En toda la primera mitad, el Covadonga fue incapaz de inquietar al meta Víctor. El Mosconia, por su parte, encontró algunas opciones en robos, transiciones rápidas y varias faltas frontales y laterales. Le faltó, eso sí, un último remate claro para poner en problemas a Javi Álvarez, seguro bajo palos.

El Mosconia crece tras el descanso

El paso por los vestuarios reactivó de alguna manera a los dos conjuntos. El cansancio fue haciendo mella y el Covadonga siguió manteniendo más tiempo la posesión, llegando hasta las inmediaciones del área, aunque sin claridad en los metros finales. El Mosconia, contundente y concentrado, no concedió ventajas.

A partir de la entrada de Dani Palacio, el conjunto local ganó más transición y velocidad. Con él y Ríos sobre el campo llegaron las mejores ocasiones del partido. A Dani Palacio le faltó fe en una acción clara dentro del área y a Ríos le negó el gol una excepcional parada abajo de Javi Álvarez, que evitó el tanto del Mosconia.

El palo evita el triunfo local

El mayor peligro del Covadonga llegó en una falta lateral. Tras un error en el despeje y una duda defensiva, el balón acabó estrellándose en el palo de la portería defendida por Víctor, sin mayores consecuencias. Fue la ocasión más clara del equipo visitante en todo el encuentro.

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De ahí al final, el Mosconia fue el que más inquietó y el que dio mayor sensación de poder llevarse el partido. El Covadonga mantuvo la pelota, pero sin profundidad suficiente, mientras que los de Grado amenazaron en cada salida. Al final, reparto de puntos justo en un duelo igualado, intenso y con la eliminatoria todavía abierta que se resolverá en el partido de vuelta en el Álvarez Rabanal.