Nueva exhibición de Benjamín Noval: el asturiano se impone en la Vuelta a los Valles Cántabros
El ciclista de la MMR Academy gana la tercera etapa en San Vicente de la Barquera y termina con más de tres minutos de ventaja respecto a sus perseguidores
Roberto Menéndez
Benjamín Noval volvió a exhibirse en el pelotón junior, esta vez en San vicente de la Barquera para llevarse la tercera y última etapa e imponerse en la Vuelta a los Valles Cántabros. El ciclista del MMR Academy despachó una gran actuación y, tras una intensa lucha con Raúl López, terminó como líder, a más de tres minutos de distancia de sus principales perseguidores.
Nada más darse el banderazo de salida Raúl López y Benjamín Noval protagonizaron el primer ataque del día. El cántabro y el asturiano, que se conocen bien tras compartir momentos en la selección española, eran a priori los más fuertes. El del Baqué y el del MMR no llegaron a entenderse y de inmediato se dejaron absorber por el pelotón. De nuevo Raúl López saltó del pelotón para alcanzar una fuga en la que viajaban dos corredores del mismo equipo, a los que se les unió durante varios kilómetros. Ya en las primeras rampas de la ascensión al Collado de Bielva fue Benjamín Noval el que llegaba a la cabeza para pasar el primero por el alto con Raúl López a rueda. En la ascensión al Alto del Soplao Noval dejó a López y coronó en solitario, consiguiendo así ganar la clasificación de la montaña.
Ya sin compañía y a buen ritmo viajó los kilómetros restantes hasta la línea de meta recuperando los más de dos minutos de desventaja que le llevaba el líder. Noval cruzó en solitario la meta de San Vicente de la Barquera, donde Raul López fue segundo subiendo también al segundo cajón del pódium final. En el tercer puesto finalizó José Luis Díaz. Además de la etapa, la montaña y la general conseguidas por Benjamín Noval, el equipo MMR Academy se llevó las metas volantes de mano de Juan Murujosa y los esprines especiales con Marcos Arribas.
La Vuelta a los Valles Cántabros dio comienzo el pasado viernes con la primera etapa en Unquera, donde se alzó con la victoria el ciclista de Cangas del Narcea Oliver Losas, del MMR Academy. La segunda etapa partía de Treceño y finalizó con la ascensión a las Cuevas del Soplao. El asturiano perdía el liderato en favor del colombiano Santiago Delgado, del Purito Cycling Team, que salió a defender el amarillo en la etapa definitiva disputada la mañana del domingo, con principio y fin en San Vicente de la Barquera sobre 90 kilómetros y con dos puertos en el recorrido.
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