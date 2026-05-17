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Sara Ouzande, a por más medallas en la Copa del Mundo
La asturiana Sara Ouzande peleará hoy por las medallas en la final A de K-1 200 metros en la segunda Copa del Mundo de sprint olímpico, que se viene desarrollando en aguas alemanas de Brandeburgo, tras haber quedado primera ayer por delante de la danesa Moercke y de la polaca Putto. No obstante, el mejor tiempo de las finalistas lo tiene la china Yin Mengdie (41.18), ganadora de otra de las semifinales.
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