Sara Ouzande, sin suerte en la Copa del Mundo de Brandeburgo

La suerte le fue esquiva en esta oportunidad en K-1 200 a la palista gijonesa Sara Ouzande (Los Delfines de Ceuta), que no pudo repetir el éxito cosechado una semana atrás en la Copa del Mundo de Szeged, donde se alzó con el metal dorado. En esta ocasión, en la segunda Copa del Mundo de sprint olímpico que se clausuró en la tarde de este domingo, en Brandeburgo (Alemania), Ouzande quedó novena, con un tiempo de 44.70, repartiéndose las preseas la china Mengdie Yin (42.97), la danesa Frederikke Hauge (43.17) y la ucraniana Ivanna Dyachenko.

Por su parte, la coañesa Lucía Val Cerdeira (Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y la alicantina Barbara Pardo Mas, se impusieron en la final B de K-2 500, parando el cronómetro en 1.48.72. Segundas en esa final de consolación quedaron las danesas Moercke y Milthers (1.49.19); en tanto, terceras fueron las francesas Hostens y Paoletti (1.49.26).

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Otro representante asturiano, el sotobarqueño Javier López finalizó en novena posición en K-1 5.000 metros (22.52.46), prueba en la que resultó vencedor el danés Mads Pedersen (21.45.97), este triunfador en el Descenso Internacional del Sella en el año 2019. La medalla de plata en esta II Copa del Mundo se la anotó el portugués Fernando Pimenta (22.16.71) y el bronce el sudafricano Hamish Lovemore (22.27.37. Mientras, el madrileño Adrián Martín Torres fue quinto clasificado (22.29.69).