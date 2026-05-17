El Telecable se vacía ante más de 2.000 espectadores, pero pierde la final de la Copa de la Reina frente al Vila-Sana

No hubo consuelo posible. Las jugadoras del Telecable se vaciaron, tuvieron oportunidades para haber conseguido un resultado diferente, pero tenían tantas ganas de brindar el título a la afición gijonesa, que respondió a las mil maravillas, que la derrota en la final de la Copa de la Reina de la que era anfitrión fue un bajonazo. El Vila-Sana es el campeón gracias al tremendo acierto de Aina Florenza, en un día en el que Luchi Agudo, exjugadora del Telecable y aún brillante a sus 36 años, no lució como acostumbra. Aun así, marcó el tercero cuando el equipo local había retirado a la portera.

La primera parte no defraudó las expectativas de ver un partido entre dos de los mejores equipos del mundo. El Telecable, espoleado por los 2.200 espectadores que acudieron a la final de La Guía, no solo plantó caro, sino que por momentos fue mejor que el potente Vila-Sana. Tuvo más opciones que el conjunto catalán, también más claras, pero se retiró al descanso por detrás en el marcador gracias al olfato goleador de Aina Floreza, que acertó a rematar dentro de la portería de Viki Caretta con más de 14 minutos por jugar del primer periodo.

El tanto rival espoleó a las locales, que disfrutaron de sus mejores minutos, acertadas en la presión y llegando a las proximidades de Anna Salvat. El Telecable tuvo dos oportunidades muy claras de forma consecutiva, una en una acción de calidad suprema de Ana Catarina, que elevó la bola por encima de la portería, pero fue suficientemente suave para que la defensa pudiera sacarla. A continuación, Marta Piquero, tras una entrada impetuosa, se encontró con Salvat cuando parecía tener una posición franca para marcar. El técnico del Vila-Sana, Lluís Rodero, cortó por lo sano con un tiempo muerto.

Consiguió el objetivo, bajar algo las pulsaciones al partido y dar más opciones a las suyas. De hecho, el Vila-Sana tuvo una oportunidad inmejorable de abrir más brecha en el marcador. María Igualada lanzó a la desesperada porque se acababa la posesión y la bola tropezó en Elsa Salvañà, que se presentó en el área del Telecable y fue derribada. El penalti, que no pareció tener discusión, fue la mejor ocasión para el lucimiento de Viki Caretta, que detuvo el intento de Victoria Porta. El público se volvió loco y llegó al descanso sin decaer ni un ápice en su estado de ánimo.

Fue de nuevo la goleadora Aina Florenza la encargada de echar un cubo de agua helada sobre la efervescente afición de La Guía. De nuevo casi de la nada, acerto a girarse en una baldosa para batir a Viki Caretta. Quedaba mucho y el Telecable no dejó de intentarlo, pero las catalanas fueron capaces de defender con orden y enfriar el partido en el momento oportuno, forzando faltas en la medida que forzaba el desgaste local. Hubo un último chispazo, un último intento del Telecable de entrar en el partido, en una falta directa cometida sobre Nuria tras un robo de la gijonesa. Pero Salvat detuvo el tiro de Marta Piquero. Y después Viki Caretta impidió el tercero del Vila-Sana en un lance similar. Tercero que sí llegó en una contra rápida cuando Tasha había quitado la portera para poner cinco jugadoras de pista. Nada importaba ya. A falta de un segundo, Marta Piquero alegró algo a la parroquia local con el tanto del honor, muy buscado.