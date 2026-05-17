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Toscaf, Oriente y Occidente y Leonesas triunfan en Luanco

Los ganadores de la Media Maratón Marinera de Luanco. | GOZONDEPORTIVO

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La Media Maratón Marinera de Luanco fue para los equipos Toscaf Recta Final en la categoría masculina, con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 22 segundos, Oriente y Occidente en mixta (1:11.58) y Leonesas en femenina (1:19:05).

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