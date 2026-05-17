El triunfo de los que no ganan nada: "La gente está entregada", dicen los voluntarios de la organización de la Copa de la Reina de hockey sobre patines

No ganan nada, ni un céntimo, pero su trabajo es básico para un triunfo que a estas alturas se da por descontado, el de la organización de la Copa de la Reina de hockey sobre patines en Gijón. Son los voluntarios que aporta el Telecable Hockey y que complementan el grueso de la labor organizativa, un peso que asumió en esta ocasión el Patronato Deportivo Municipal. Medio centenar de personas se afanan cada jornada para cubrir diferentes aspectos de la cita copera, desde la entrada de los espectadores en la instalación a la gestión de la tienda de merchandising del club. "Estamos muy contentos porque hay mucho movimiento", apuntan los voluntarios, felices por la afluencia de público y los triunfos del equipo local.

Los voluntarios están repartidos en áreas de trabajo. Así, ocho personas trabajan en pista y protocolo, doce en logística y publicidad, diez en control de accesos y grada, siete en rifas y sorteos, seis en atención a los equipos de fuera de la región y otros seis en el stand que tiene montado el Telecable en el interior del Palacio de los Deportes.

Pese a que su labor es totalmente desinteresada, los voluntarios se lo toman en serio. Han establecido turnos, de mañana y tarde porque la misma instalación acoge los partidos de la Minicopa en horario matutino, y los más vinculados con el club suelen doblar.

Si hay una persona imprescindible en los partidos de Telecable es Domingo Velasco, encargado de vender las papeletas de la rifa cada partido en Mata Jove. "Hago los sorteos, vendo rifas, pongo pancartas... ayudo al club en todo lo que me piden", apunta Velasco, tan metódico que recopila la información del club que sale en los medios de comunicación para repartirla luego a los interesados. "Se lo doy a las chicas y a sus padres, y luego ellos me lo agradecen con regalos, pastas... yo nunca les pido nada, ¿eh?", aclara el voluntario, que espera celebrar hoy su cumpleaños con el título de Copa. "Lo están haciendo fantásticamente", subraya.

Domingo Velasco, con los boletos que vende para la rifa. / Miki López

Trabajo no falta a los que controlan los accesos al Palacio de La Guía: si la jornada del viernes acudieron casi 1.700 personas, en la del sábado se rozaron las 2.000. Martín Gómez y Ana Belén Verdasco, ayudados por la joven Martina Gómez, jugadora del club de nueve años, son algunos de los que controlan los accesos. "Hacía muchos años que no se celebraba una competición en Gijón y había que venir a colaborar. La verdad es que hay mucho movimiento", apunta Martín. Martina celebra que este año ya compite, por fin, después de tres temporadas en iniciación.

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Martín y Martina Gómez, en las puertas de acceso del Palacio de los Deportes de La Guía. / Miki López

El movimiento también se agradece en el stand del club, que despacha merchandising para que el público pueda lucir los colores del Telecable en los partidos. Allí trabaja Elena Rodríguez, a la que metieron el gusanillo unos amigos que llevan con el Telecable desde el principio. Ahora es una fija en Mata Jove y cuando el club pidió ayuda "no lo pensé". "Estamos muy contentos, hay más afluencia de la que esperábamos y la gente está muy entregada y con ganas de pasarlo bien", dice la voluntaria, que también lo pasa bien trabajando gratis para su equipo, su gente.