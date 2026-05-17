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El Universidad despide una fantástica temporada al caer (81-72) con el Marin

Plantilla y cuerpo técnico del Universidad. | MARIO CANTELI

Plantilla y cuerpo técnico del Universidad. | MARIO CANTELI

Hasta aquí ha llegado la gran temporada del Universidad, equipo que se ha quedado a las puertas de disputar la fase de ascenso a Segunda FEB tras perder por 81-72 con el Marín Peixegalego, rival al que ya se enfrentaron durante la temporada regular y que acabó líder del grupo A-B de Tercera FEB, por el tercer puesto que ocuparon los estudiantiles. El Uni peleó hasta el final ante un rival de mucho nivel, con jugadores experimentados como Kevin van Wijk y Antón Bouzán, los dos exjugadores del Alimerka Oviedo. El máximo anotador, con 17 puntos, y el jugador más valorado de los estudiantiles, con 29 créditos, fue el pívot Diarra. También rindieron a gran nivel Alejandro Gómez Cabal, con 13 puntos, y Miguel Zorrozua, con 12, en un Universidad que a pesar de la derrota cerró una temporada fantástica, con un grupo de jugadores en su mayoría asturianos que ha competido a un excelente nivel.

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