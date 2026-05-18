El Club Natación Ciudad de Oviedo celebra su 40.º aniversario con nuevo rumbo deportivo

El Club Natación Ciudad de Oviedo vive uno de los momentos más simbólicos de su historia. En pleno 40.º aniversario, la entidad ovetense afronta una nueva etapa con cambio en la junta directiva, una hoja de ruta deportiva definida y el impulso de un éxito que trasciende la piscina: el único equipo de waterpolo de Asturias se proclamará esta temporada campeón de la Liga de Castilla y León.

Fundado en 1986, el Ciudad de Oviedo fue el primer club de natación de la capital asturiana con deportistas federados. Cuatro décadas después, la entidad mantiene su esencia de deporte base y formación, pero con la ambición de seguir creciendo y consolidarse como referencia autonómica tanto en natación como en waterpo

El equipo de waterpolo senior femenino del club ovetense.

Un club de cantera con 300 niños en la escuela

"Somos un club de cantera deportiva", resume su nuevo presidente, Vicente López. Actualmente, el club cuenta con cerca de 300 niños en la escuela de natación, equipos en todas las categorías y más de 150 deportistas federados. A ello se suma una estructura formada por doce técnicos y un presupuesto cercano a los 200.000 euros. "La única fuente de ingresos del club son las aportaciones de los socios y las subvenciones municipales", explica López.

La llegada de la nueva directiva supone el inicio de un proyecto que busca reforzar el rumbo deportivo del club. El relevo llegó tras unas elecciones anticipadas convocadas por la anterior presidencia. La actual directiva expuso "los planes que tenía para el futuro del club y recibimos mucho apoyo", señala López, que recuerda que obtuvieron alrededor de 140 votos y numerosos avales.

El nuevo equipo gestor está formado por Vicente López como presidente, Lisardo Hernández como secretario, Daniel Rodríguez como tesorero y los vocales Pedro Zaraura y Pelayo Alonso. "Quise tener a un padre de waterpolo, a un padre de niños de natación y a los dos nadadores más mayores", destaca.

Objetivos deportivos y mejores condiciones de entrenamiento

La nueva dirección tiene claros sus objetivos. "Queremos establecer unos objetivos deportivos definidos y ser competitivos con el resto de clubes de Asturias", explica López. La intención es aumentar progresivamente el número de participantes en campeonatos regionales. "Queremos tener unos 30 nadadores en el Campeonato de Asturias y el año que viene crecer un 20%", apunta.

La mejora de las condiciones de entrenamiento es otro de los pilares del proyecto. "No me gustaría que ningún niño compitiese en inferioridad de condiciones. Queremos que la calidad de los entrenamientos sea igual que en otros clubes", señala el presidente. También destaca la capacidad para retener deportistas más allá de la mayoría de edad. "Muchos jóvenes dejan la natación por la incompatibilidad con los estudios, pero nosotros nos adaptamos al nadador".

Pese al cambio de etapa, Vicente López quiere reconocer el trabajo realizado anteriormente. "Quiero agradecer la labor de la anterior junta directiva y también al Ayuntamiento de Oviedo por las instalaciones que pone a nuestra disposición y por el esfuerzo que está haciendo para reubicarnos por las piscinas de Asturias", afirma en referencia a las obras de las piscinas del Parque del Oeste.

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El Club Natación Ciudad de Oviedo nació en 1986 a partir de la escuela municipal de natación, tras un cambio normativo que obligó a crear un club deportivo básico para que sus nadadores pudieran seguir federados. Cuatro décadas después, la entidad continúa creciendo desde la base y mirando al futuro con ambición.