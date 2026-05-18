La emotiva carta a la afición del Telecable tras perder la final de Copa: "Gracias por ponernos la piel de gallina"
"Duele, soñábamos con devolveros todo vuestro apoyo en forma de título", dicen en el escrito las jugadoras, conmovidas por la afluencia y los ánimos recibidos en La Guía
El Telecable se quedó con la miel en los labios tras perder la final de la Copa de la Reina que albergaba en el Palacio de los Deportes de La Guía. El Vila-Sana, que ganó por 3-1, se llevó el título, pero la plantilla del equipo local se vació para responder a los incasables ánimos de los 2.200 espectadores que acudieron al recinto gijonés. Una respuesta que las jugadoras del Telecable han querido agradecer escribiendo una carta. "Gracias por estar. Gracias por cada aplauso, cada cántico y cada mensaje de ánimo. Gracias por llenar las gradas y por hacernos sentir arropadas en cada segundo, en los buenos momentos y también en los más difíciles", dice la misiva, escrita con pulso emocionado. A continuación se transcribe en su totalidad la carta a la afición de la plantilla del Telecable:
"No pudimos levantar la Copa de la Reina. Caímos en la final. Y duele. Porque soñábamos con devolveros todo vuestro apoyo en forma de título. Pero si algo nos llevamos para siempre de este fin de semana es el orgullo inmenso de sentirnos acompañadas por una afición increíble.
Gracias por estar. Gracias por cada aplauso, cada cántico y cada mensaje de ánimo. Gracias por llenar las gradas y por hacernos sentir arropadas en cada segundo, en los buenos momentos y también en los más difíciles.
Y gracias, especialmente, por los dos recibimientos. Por esperarnos, por emocionarnos antes de salir a competir, por ponernos la piel de gallina y recordarnos lo que significa defender este escudo. Lo vivido con vosotras y vosotros ha sido simplemente inolvidable.
Nos quedamos con la tristeza de no haber conseguido la Copa, sí. Pero también con algo mucho más grande: la certeza de que este club tiene un alma especial. Y esa alma sois todas y todos vosotros.
Porque cuando las fuerzas faltaban, ahí estabais empujando. Porque nunca nos sentimos solas. Porque vuestro cariño hizo de esta Copa algo imposible de olvidar.
Gracias por caminar a nuestro lado. Gracias por creer. Gracias por sentir estos colores como los sentimos nosotras.
De corazón, gracias"
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