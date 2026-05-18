Los equipos asturianos rozan el pase a las fases finales nacionales de balonmano

Los equipos asturianos que acudieron a la fase de sector del Campeonato de España acariciaron las fases finales. El que estuvo más cerca fue el Balonmano Gijón infantil, que jugó en Valladolid. Las gijonesas, tras ganar los dos primeros partidos, cayeron en el choque decisivo frente al Granollers por un tanto (21-20). El Siero también ganó los dos primeros partidos, para perder ante el Aula Valladolid (30-22). Por último, el Juanfersa cadete perdió ante el Luceros Cangas del Morrazo (50-29).