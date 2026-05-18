Natasha Lee, tras la derrota del Telecable en la final de la Copa de la Reina en Gijón: "Esto nos duele mucho, ganar hubiera sido precioso"
"Hemos notado esa fuerza extra de la grada, se ha demostrado que aquí hay mucha afición", subraya Mariona Colomer
"Estamos jodidas", se sinceró después del partido la entrenadora del Telecable, Natasha Lee, que apuntó: "Sabíamos que iba a ser un rival muy duro, pero hemos hecho un buen partido y estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho ellas. Quizás hemos estado un poco fallonas de cara a portería, si hubiéramos metido en alguna de la que tuvimos hubiera cambiado rápido el partido. Lo hemos intentado de todas las maneras y al final el físico ya no llegaba".
El disgusto de la derrota se vio acrecentado por la respuesta del público, que prácticamente llenó el anillo inferior del Palacio de La Guía. "Nos jode principalmente por ellos", subraya Tasha: "Hubiera sido precioso ganar en Gijón. Perdemos con orgullo, hicimos tres días muy buenos, pero no nos llegaron las fuerzas".
Tampoco tiene el equipo mucho tiempo para lamentos, ya que el fin de semana que viene empieza los play-offs por el título de la OK Liga. "Hay que descansar y bajar pulsaciones como sea, será difícil porque esta nos va a doler mucho", remata la entrenadora.
"Al final los partidos se deciden por detalles y no tuvimos el acierto de partidos anteriores", reflexionaba Mariona Colomer, que agradece el empuje de la grada: "Hemos notado esa fuerza extra, se ha demostrado que aquí hay mucha afición y estamos muy contentas de que haya venido tanta gente".
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