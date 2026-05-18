El Náutico de Arrecife gana el Trofeo de la Asociación de Clubes Náuticos de vela

El Real Club Náutico de Arrecife se proclamó ganador del Trofeo Asociación Española de Clubes Náuticos, organizado por el Real Club Astur de Regatas y celebrado este fin de semana en aguas gijonesas. Sin embargo, el viento no permitió que se completase ninguna prueba en la jornada dominical. Así las cosas, se consolidó la clasificación del sábado, con el club canario como dominador gracias a los puntos de Pelayo Sánchez y Leandro de la Hoz y María Rizo, los tres primeros de la clasificación.