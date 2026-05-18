El Palau, campeón de la Minicopa de hockey patines tras ganar al Cerdanyola en Gijón
N. L.
Gijón
El infantil del Palau se proclamó campeón de la Minicopa que se disputaba en el mismo escenario que la Copa de la Reina tras derrotar en la final al Cerdanyola por 2-0. Fue un encuentro igualado en el que el Palau iba ganando por uno a cero hasta los minutos finales. El Cerdanyola quitó la portera para tratar de igualar y recibió el segundo.
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