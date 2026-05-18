Los únicos equipos de waterpolo en Asturias y reyes de otras comunidades

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Equipo masculino senior

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María Rendueles

María Rendueles

Oviedo

En este aniversario tan especial, el club encuentra además un escaparate perfecto en el waterpolo. El Ciudad de Oviedo mantiene desde hace más de quince años la única estructura estable de este deporte en Asturias. "Tenemos una escuela de waterpolo y cubrimos todas las categorías en competición", explica López. La sección, además, cuenta con equipo femenino y mantiene una filosofía totalmente integrada con la natación. "No son secciones diferentes, natación y waterpolo van de la mano y los deportistas pueden ir cambiando", recalca.

El equipo absoluto conquista la Liga de Castilla y León

El equipo absoluto de waterpolo del Club Natación Ciudad de Oviedo se ha proclamado recientemente campeón de la Liga de Castilla y León tras imponerse en la última jornada disputada en Zamora, culminando así una brillante temporada marcada por la regularidad y el gran nivel competitivo mostrado durante toda la liga. La victoria permitió al conjunto ovetense asegurar el título y confirmar el excelente trabajo realizado por jugadores y cuerpo técnico a lo largo del curso.

Por su parte, el equipo cadete también firmó una destacada actuación al proclamarse subcampeón de la Liga de Castilla y León después de lograr igualmente la victoria en su compromiso del fin de semana. Un resultado que refleja el crecimiento y la proyección de la cantera, así como el compromiso de los jóvenes deportistas con el trabajo y la mejora continua.

El equipo femenino absoluto completó además una notable participación al conseguir el tercer puesto en el campeonato, consolidando el buen momento que atraviesa la sección de waterpolo del club.

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Una sección con recorrido y proyección internacional

La trayectoria del waterpolo ovetense no es nueva. El Ciudad de Oviedo ha llegado incluso a disputar fases de ascenso a Segunda División nacional, además de conquistar varios campeonatos regionales castellano-leoneses. El actual equipo sénior competiría en un nivel equivalente a una tercera división nacional y destaca también por el ambiente internacional que rodea al grupo, con presencia habitual de estudiantes Erasmus y deportistas extranjeros. Entre ellos figura incluso un jugador brasileño con experiencia en la selección de su país.

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