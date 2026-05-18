Los únicos equipos de waterpolo en Asturias y reyes de otras comunidades
En este aniversario tan especial, el club encuentra además un escaparate perfecto en el waterpolo. El Ciudad de Oviedo mantiene desde hace más de quince años la única estructura estable de este deporte en Asturias. "Tenemos una escuela de waterpolo y cubrimos todas las categorías en competición", explica López. La sección, además, cuenta con equipo femenino y mantiene una filosofía totalmente integrada con la natación. "No son secciones diferentes, natación y waterpolo van de la mano y los deportistas pueden ir cambiando", recalca.
El equipo absoluto conquista la Liga de Castilla y León
El equipo absoluto de waterpolo del Club Natación Ciudad de Oviedo se ha proclamado recientemente campeón de la Liga de Castilla y León tras imponerse en la última jornada disputada en Zamora, culminando así una brillante temporada marcada por la regularidad y el gran nivel competitivo mostrado durante toda la liga. La victoria permitió al conjunto ovetense asegurar el título y confirmar el excelente trabajo realizado por jugadores y cuerpo técnico a lo largo del curso.
Por su parte, el equipo cadete también firmó una destacada actuación al proclamarse subcampeón de la Liga de Castilla y León después de lograr igualmente la victoria en su compromiso del fin de semana. Un resultado que refleja el crecimiento y la proyección de la cantera, así como el compromiso de los jóvenes deportistas con el trabajo y la mejora continua.
El equipo femenino absoluto completó además una notable participación al conseguir el tercer puesto en el campeonato, consolidando el buen momento que atraviesa la sección de waterpolo del club.
Una sección con recorrido y proyección internacional
La trayectoria del waterpolo ovetense no es nueva. El Ciudad de Oviedo ha llegado incluso a disputar fases de ascenso a Segunda División nacional, además de conquistar varios campeonatos regionales castellano-leoneses. El actual equipo sénior competiría en un nivel equivalente a una tercera división nacional y destaca también por el ambiente internacional que rodea al grupo, con presencia habitual de estudiantes Erasmus y deportistas extranjeros. Entre ellos figura incluso un jugador brasileño con experiencia en la selección de su país.
Suscríbete para seguir leyendo
- El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
- Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
- Tragedia en Ribadeo: un joven de 23 años y natural del Occidente muere al caer de un quad y precipitarse al mar
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- Es una desgracia', claman los conocidos del joven de 23 años, criado en Tapia y soldador en Gondán, que falleció en la costa ribadense
- Un régimen sancionador reforzado para luchar contra el maltrato animal en Gijón y reducir conflictos vecinales por las mascotas