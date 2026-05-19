El Alimerka Oviedo Baloncesto, de la celebración por las dos victorias en San Sebastián al "aún no hemos logrado nada"

La tensión era tanta que cuando el partido concluyó fue como destapar una botella de champán después de agitarla. Los jugadores del Alimerka Oviedo Baloncesto enloquecieron de alegría tras ganar (75-83) el domingo el segundo partido de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB, colocando la eliminatoria 0-2 a favor del conjunto asturiano, a una victoria de clasificarse a la Final a 4 cuando la eliminatoria se traslada a Oviedo, donde jugarán el viernes (19:00 horas) con la oportunidad de sumar la tercera y definitiva victoria.

El OCB toma ventaja en la eliminatoria

Y es que el partido, tras hacer una fantástica primera parte, se les había hecho largo. Es verdad que el Inveready Gipuzkoa en la segunda mitad estuvo siempre a seis o más puntos de diferencia, pero sí que hubo momentos en los que la victoria del conjunto asturiano se puso en cuestión después de haber alcanzado una renta de veinte puntos en el segundo cuarto. El OCB echó mucho en falta a uno de sus pesos pesados, el base Dan Duscak, que causó baja por unas molestias físicas.

El Alimerka Oviedo Baloncesto suma su segunda victoria en San Sebastián / José Ignacio Unane / Factoria 9

A los dos manejadores que tuvo durante el partido el OCB, Greg Parham y Marques Townes, se les empezó a nublar el juicio, sobre todo en el último cuarto, fruto del cansancio y de la presión de un Gipuzkoa que no tiró la toalla en ningún momento. Haber tenido una pieza más para subir el balón y para sacar de fondo (en uno de los momentos más tensos el OCB perdió el balón por tardar más de cinco segundos en sacar), especialmente alguien tan inteligente sobre la cancha como Duscak, probablemente hubiera hecho que el final fuera algo menos agitado.

Fue precisamente Duscak el que, en un momento dado de la celebración, quiso devolver a los suyos a la tierra y recordarles que todavía falta una victoria más para lograr la clasificación. La idea que se trasladó en el vestuario pasada la alegría por la victoria fue también por esa línea: aún queda un escalón más por subir para lograr algo impensable al principio de temporada. La consigna con la que la plantilla del Alimerka volvió a Oviedo, a pesar de que el solo hecho de haber disputado este play-off es ya un gran logro, es clara: "Aún no hemos logrado nada".

Javi Rodríguez se centra en el trabajo diario

La pauta la marcó el entrenador en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que puso hielo en medio de tanta euforia. Javi Rodríguezlleva repitiendo durante toda la temporada que la alegría de los aficionados es algo fabuloso, pero que ellos deben mantenerse al margen y tratar de competir a su máximo nivel cada partido. Una máxima que en estos momentos tiene más sentido que nunca. "Es lo de siempre, el viernes nos toca el siguiente partido, jugamos en casa, con nuestra afición, arropados por el Palacio, un partido de play-off que hace tiempo que no se ve en Oviedo, así que intentaremos mejorar cosas para poder seguir compitiendo", zanjaba el técnico gallego, tratando de abstraer a los suyos del ambiente que va a rodear a ese partido.

Javi Rodríguez quiere seguir la misma línea de toda la temporada. "Tendremos que jugar a nuestro máximo nivel para poder competir y sacar otra victoria, que es lo que buscamos, pero sin más pensamiento sobre ello, sin darle más vueltas, es el siguiente partido que nos toca y lo que tenemos que hacer es prepararnos de la mejor manera posible física y mentalmente", añadió.

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Lo que es muy probable es que el viernes se encuentren con un lleno en el Palacio de los Deportes, con casi 5.500 espectadores tratando de empujarles hacia la Final a 4 por el ascenso a la ACB. La venta de entradas está yendo a buen ritmo y el club quiso ampliar el margen de tiempo que tenía reservado para que los abonados retiren la localidad correspondiente a su asiento hasta hoy martes antes de liberar sus asientos y ponerlos a la venta.