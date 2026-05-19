El Alimerka Oviedo Baloncesto gana en un play-off de ascenso a la ACB tras once derrotas seguidas

El Alimerka Oviedo llevaba cuatro años sin disputar un play-off de ascenso a la ACB, pero antes de eso ya lo había jugado en siete ocasiones, logrando en dos de ellas alcanzar las semifinales. En tantas eliminatorias, al OCB prácticamente le ha pasado de todo, aunque lo cierto es que la racha con la que llegaba a la eliminatoria ante el Inveready Gipuzkoa era muy negativa. Hasta la victoria del pasado viernes en San Sebastián, había encadenado once derrotas seguidas en play-off.

A. Lorca

La victoria que cortó la mala dinámica

En las tres últimas eliminatorias que jugó el equipo asturiano no logró sacar ninguna victoria y en los tres últimos partidos del anterior también salió derrotado. La última vez que el OCB jugó una eliminatoria por el ascenso fue en la temporada 2021-22, con Natxo Lezkano al frente del equipo. En esa ocasión le tocó el rival al que más veces se ha enfrentado y al que nunca ha eliminado, el Palencia, que le tenía ganado el factor cancha. El Alimerka, que llegó bastante justo al final de la temporada y que se había quedado sin uno de sus grandes referentes, el base noruego Harald Frey, que fichó por un equipo de la Bundesliga alemana, perdió los tres partidos que disputó.

EN IMÁGENES: Así fue la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en la cancha del Gipuzkoa Basket (79-93) / José Ignacio Unanúe-Factoría 9

El último precedente, con Natxo Lezkano

También con Natxo Lezkano al frente del equipo, la temporada anterior, la 2020-21, la inmediatamente posterior a que se parara la liga por el COVID, el OCB se midió al Leyma Coruña, de nuevo con el factor cancha en contra. En esa ocasión, precisamente por las restricciones de la pandemia, la eliminatoria se acortó al mejor de tres partidos. Leyma Coruña ganó en casa (74-66) y en Oviedo por un ajustadísimo 69-70.

EN IMÁGENES: un repaso por los siete play-off de ascenso a la ACB que ha disputado el Alimerka Oviedo Baloncesto en su historia / Miki López / Fernando Rodríguez / Irma Collín / Luisma Murias

El estreno de Javi Rodríguez en el banquillo

Antes de esas cinco derrotas en play-off de la etapa de Natxo Lezkano, el OCB jugó el play-off en la temporada 2018-19, precisamente con Javi Rodríguez al frente del equipo de Oviedo en la que fue su temporada de debut como primer entrenador. El equipo azul hizo una gran campaña, acabando en cuarta posición, y se enfrentó con el Ourense de Gonzalo García de Vitoria, al que le tenía ganado el factor cancha. A pesar de ello, el cuadro gallego ganó los dos partidos en Pumarín y se clasificó tras imponerse en el tercero en su campo.

Palencia, un rival siempre incómodo

La temporada anterior, la 2017-18, la última de las tres que estuvo Carles Marco al frente del equipo de Asturias, el OCB se cruzó contra el Palencia en los cuartos de final del play-off de ascenso con el factor cancha a su favor. Ganó en casa los dos primeros partidos y perdió los tres siguientes, quedándose muy cerca de las semifinales. Esas tres derrotas, las tres de la primera temporada de Javi Rodríguez al frente del OCB y las cinco de las dos temporadas que entrenó Natxo Lezkano al equipo de Oviedo suman once derrotas seguidas en el play-off.

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El recuerdo de las semifinales de 2016-17

La única vez que el Alimerka Oviedo, como ha hecho esta temporada, consiguió ganar los dos partidos que jugó a domicilio en un play-off de ascenso fue en la temporada 2016-17, cuando logró por segunda y última vez en su historia (la primera fue en la temporada 2013-14) alcanzar las semifinales por el ascenso. El OCB se medía a Ourense con el factor cancha a su favor, en Pumarín perdió el primero y ganó el segundo, pero en Ourense ganó los dos partidos, el primero de ellos por un demoledor 39-73. Palencia, en semifinales, le eliminó tras ganarle por 3-1 en la temporada en la que había ganado la Copa Princesa.