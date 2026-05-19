El Lobas Oviedo, ante su Angliru presupuestario: debe duplicar sus recursos antes del 15 de junio para formalizar su ascenso a la élite femenina del balonmano

El Lobas Global Atac Oviedo tiene motivos para celebrar el ascenso del pasado a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español. Lo que no tiene es mucho tiempo para ello. El 15 de junio finaliza el periodo de inscripción y el club busca a toda prisa recursos para doblar su presupuesto y hacer frente a las exigencias de la élite. El ascenso en las pistas fue muy complicado, después de una temporada con múltiples obstáculos, pero no parece más sencillo en los despachos.

El nuevo ciclo de las Lobas se inició con el fallecimiento del fundador del club, Javier Elósegui, en junio de 2025. Y los acontecimientos posteriores tampoco suavizaron la campaña. La plantilla sufrió tres lesiones graves de rodilla, pero más inusual aún es que el entrenador de un equipo sufra un infarto y se vea obligado a dejarlo durante muchas semanas. "Estoy bien, gracias a Dios", dice Manolo Díaz, que destaca el sobreesfuerzo de las jugadoras: "Básicamente lo resolvieron las chicas a base de compromiso, trabajo y paciencia. Lo han resuelto genial y en una situación en la que no tienes más parámetros para actuar. Han estado magníficas".

Deportivamente, lo apretado de la categoría fue una dificultad más. Díaz recuerda que "desde enero en adelante, si ganabas o perdías podías variar tres o cuatro puestos en la clasificación. Nunca hubo tantos equipos implicados, cinco en dos puntos. Fue muy interesante para el público y muy exigente para nosotras". El desenlace, sin embargo, fue una fiesta: el Lobas Oviedo venció holgadamente al Lleida en un pabellón entregado con protagonismo para las chicas de la cantera, verdadera filosofía del club.

La cantera, piedra angular

La presidenta, Paulina Guerrero, no se desvía ni un milímetro de esa política. "Aunque estemos en Primera, este es un club de barrio, siempre ha sido modesto, y nació con el propósito de crear un espacio para que las niñas hicieran balonmano y llegaran al primer equipo. Tiraremos de la cantera todo cuanto podamos y contamos con grandes referentes como Celia (Rojo), no podemos imaginarnos estar sin ella". Manolo Díaz confirma que "los medios son los que son, no nos podemos volver locos y meter al club en un pufo. Nuestro cuerpo de ejército ahí se queda (refiriéndose al bloque que llevan años manteniendo), van a muerte con nosotros, y a ver si tenemos suerte con las incorporaciones. Si es así, y con el aprendizaje que tuvimos en la temporada que pasamos en la élite, vamos a dar guerra".

Antes de llegar a eso, sin embargo, la entidad tiene que subir el Angliru presupuestario. No es solamente que suban los costes de arbitraje, viajes y fichas, es que tiene la obligación de hacer doce contratos. "Es muchísimo dinero para el club y nos toca luchar contra el tiempo, necesitamos con urgencia el apoyo económico para materializar este logro, que Oviedo, Ciudad Europea del Deporte 2026, tenga un equipo en Primera. Confiamos en poder hacer frente a este enorme reto con la ayuda de todos. Estamos haciendo historia porque ponemos de nuevo a Asturias en el mapa del balonmano español", apunta Guerrero.

El doble triunfo del Carmen

En la pista, pocas han puesto más esfuerzo que Carmen García-Calvo, que combinó aviones con transporte paterno para poder estar en la final a cuatro regional con el equipo al que entrena, el Lobas Oviedo cadete, y en Mislata con el equipo senior. Oviedo-Mislata-Gijón, más de 1.600 kilómetros en 24 horas. "Sobreviví y gané las dos cosas. Volvería a hacerlo", sostiene la lateral toledana, que logró el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola y el pase a la fase de sector nacional con el cadete, que empieza el jueves en Zarauz.

García-Calvo es una de las jugadoras que ya tuvo la experiencia del ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola y el posterior descenso, y confirma que "el reto es muy gordo. Hay mucho cambio físico, equipos muy competitivos... ojalá podamos competir por quedarnos, porque el equipo tiene cantera de sobra para estar en División de Honor".

Paulina Guerrero lo tiene claro: "Pensamos que invertir en deporte femenino es invertir en igualdad y derechos, sabemos por experiencia que tenemos un proyecto que es positivo para la ciudad y, sobre todo, para las niñas, adolescentes, mujeres... Hablaba antes de Celia, que si no me equivoco es su tercer ascenso. A ver si se cumple el dicho y a la tercera va la vencida y tenemos una temporada mejor que las anteriores".