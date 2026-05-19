Manuel Crespo Abellán se impone en la quinta edición de la Copa Reines y se proclama campeón de Asturias cadete
La prueba, sobre un recorrido de 60 kilómetros por el concejo de Siero y con 120 participantes, tuvo a Dana Fernández como vencedora en categoría femenina
L. L.
Las carreteras del concejo de Siero han sido hoy el escenario de una espectacular jornada de ciclismo base con la disputa de la V Copa Reines Viella 2026. La exigente prueba, organizada por la Escuela de Ciclismo Viella bajo el amparo de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias (FCPA), ha reunido a un pelotón de primer nivel con un total de 120 participantes llegados desde diversos puntos de la geografía española.
El recorrido, de aproximadamente 60 kilómetros, planteó una dura batalla táctica que se resolvió en los metros finales. Con salida y una emocionante llegada en alto en el mismo Alto de Viella, los ciclistas ofrecieron un gran espectáculo a los aficionados congregados.
Clasificaciones Oficiales - V Copa Reines Viella 2026
Categoría Masculina (Top 3):
Manuel Crespo Abellán (MMR Academy) - 01:19:23 (Campeón de Asturias)
–Manuel Fernández Ramos (T4B Team - Torrelavega) - a 0:00:00
–Noah Rubiera Pozuelo (Sidra Menéndez - Las Mestas) - a 0:00:00
Categoría Femenina (Top 3):
–Dana Fernández Moreno (Viella Gutrans)
En la categoría masculina, la victoria absoluta fue para Manuel Crespo Abellán (MMR Academy), quien detuvo el cronómetro en un tiempo de 01:19:23. Además del triunfo en la carrera, esta victoria otorga a Crespo el prestigioso título de Campeón de Asturias, al ser la cita valedera como prueba reina para el campeonato autonómico. El podio masculino lo completaron Manuel Fernández Ramos (T4B Team - Torrelavega) en segunda posición y Noah Rubiera Pozuelo (Sidra Menéndez - Las Mestas) en el tercer cajón, ambos entrando en el mismo grupo que el vencedor tras un disputado sprint.
Por su parte, la competición femenina estuvo dominada por Dana Fernández Moreno, corredora del equipo Viella Gutrans, quien demostró un excelente estado de forma para alzarse con la primera posición. El segundo puesto fue para Estela Fernández Alonso, mientras que Lucía Piedra Ron, vistiendo los colores del conjunto Enchufe Solar, se subió al tercer escalón del podio.
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