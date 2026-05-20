14 subidas consecutivas al Angliru en apenas 48 horas: Borja Ortiz no se cansa de pedalear

Hace unos meses, durante la Vuelta a España, Jonas Vingegaard, uno de los mejores ciclistas del planeta, se rindió ante el Angliru. "Es la subida más dura del mundo", expresó. El danés lo subió en una ocasión y quedó impresionado, ¿se imaginan hacerlo varias veces sin parar? Ese es el gran reto al que se enfrentará Borja Ortiz, un santanderino de 46 años que a partir de este jueves lo tratará de subir 14 veces de forma consecutiva. "Mi idea es dormir, como máximo, media hora entre el jueves y el mediodía del sábado", subrayó.

A lo largo de su vida, según explica, Borja ha realizado numerosos retos de larga distancia. Desde recorrerse los 27 puertos de Cantabria en 55 horas -un total de 800 kilómetros- hasta ir desde Bilbao a Santander remando en una tabla de paddle surf -más de 90-. Este nuevo desafío se enmarca en lo que dentro del mundo del ciclismo se conoce como "everesting", un reto extremo de resistencia que consiste en subir un mismo puerto tantas veces como sea necesario hasta acumular 8.848 metros de desnivel positivo, es decir, la altura del Monte Everest. El pasado mes de mayo, el ciclista sueco Andreas Olsson ascendió en siete ocasiones el Angliru para conseguirlo, pero ahora Borja hará el doble, en un reto que tiene en mente desde hace mucho tiempo, cuando subió 26 veces el puerto de Machucos, en Cantabria.

"En este tipo de desafíos es muy importante la cabeza y la fuerza mental", destaca Borja, que no considera que pueda llegar a ser aburrido subir tantas veces el mismo puerto. "La gente me lo dice, pero cada subida será diferente y sé que tengo que ser fuerte porque habrá momentos en los que no pueda más", explica. La intención del cántabro, si las condiciones climáticas se lo permiten, es comenzar mañana 21 de mayo a las siete de la mañana.

Según sus cálculos iniciales, espera completar cada vuelta en unas dos horas y cuarto (cerca de dos la subida y unos 20 minutos la bajada), aunque el cansancio hará mella en el trayecto. En la noche del jueves al viernes no dormirá y en la siguiente, la que él califica como "crítica", tampoco tiene pensado descansar mucho. "Si voy bien no dormiría, aunque la experiencia me dice que me caeré de sueño". Todo con el objetivo de completar la última vuelta el sábado 23 a mediodía.

Noticias relacionadas

Un aspecto importante para poder completar el reto será la alimentación. Borja tratará de comer al término de cada vuelta para reponer fuerzas. "Voy a llevar comida normal: empanada, chorizo… y barritas energéticas", y tratará de completar este exigente objetivo personal con una bici de carretera. "La he tuneado y esta vez iré con un monoplato de 30 dientes y un piñón grande de 51. Es un desarrollo más similar a la de montaña", comenta. Si todo sale bien, Borja Ortiz completará 17738 metros de desnivel positivo, lo que sería subir el Everest dos veces, pero sabe que será muy complicado. "Nunca me he retirado por cansancio, pero mi miedo en el Angliru es que no pueda más muscularmente", concluye esperanzado de que aficionados al ciclismo se sumen hasta el Angliru para apoyarle.