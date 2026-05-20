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Asturias, segunda en el Nacional paralímpico de natación de jóvenes en Málaga

Los componentes de la selección asturiana, en Málaga.

Los componentes de la selección asturiana, en Málaga. / Fedema

N. L.

Oviedo

El Colo Colo de Zaragoza, denominado por motivos de patrocinio Entrerríos Automatización, será el rival de El Gaitero Rodiles en la primera eliminatoria de los play-offs de ascenso a Primera Femenina de fútbol sala. La ida se jugará en la capital mañana el día 30 de mayo y la vuelta en Villaviciosa el 6 de junio.

Éxito de la selección asturiana paralímpica, que consiguió el segundo puesto en el Campeonato de España de jóvenes por categorías de edad en Málaga. Asturias compitió con Jaime González, Antonio Lozano, Laia Saavedra, Gabriel Stefanescu, Llara Fernández, Mateo Páramo, Martín Alonso, Rayan Faiz, Alejandro Gallo, Olaya González y Paula Sánchez.

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