El Confía Base contiene el ímpetu del Granollers B, pero habrá de remontar en Vallobín para seguir en Plata (30-29)

El Confía Base Oviedo de balonmano mantuvo a raya a un peligroso Granollers B en el partido de ida del play-off por la permanencia en Plata. El equipo azul, que en algunas fases temió por un resultado peor, se hizo fuerte en defensa y encontró a un gran Gamallo para nivelar la contienda, pero perdió la oportunidad de ganar en pista vallesana y dejar casi sentenciada la permanencia por los múltiples errores que cometió en ataque. Al final, el partido acabó con 30-29 a favor de los locales, un resultado que tendrá que remontar el Confía Base en la vuelta, programada para el sábado (Vallobín, 18.30 horas).

No le fueron bien las cosas de mano al equipo de Juan Moreno, que intentó enfriar los ánimos mientras los locales iban a toda pastilla. Eso dio las primeras ventajas al filial del Granollers mientras los azules no encontraban su camino ni en superioridad numérica después de la primera de las dos tarjetas rojas que vieron los catalanes. En el tramo final del primer acto las continuas exclusiones fueron para el Base, que, pese a todo, consiguió agarrarse al partido y llegar al descanso un solo gol por debajo, 17-16.

El inicio de la segunda mitad hizo temer lo peor. El conjunto asturiano seguía espeso, lento y sin recursos mientras el Granollers alcanzaba su máxima ventaja, 20-16, con posesión malgastada incluso para ampliarla. Fue entonces cuando el equipo ovetense reseteó y decidió adelantar y endurecer su defensa. Eso, junto al buen hacer de Gamallo en la portería, fue minando la confianza de los jóvenes talentos locales y apretando el marcador. La segunda tarjeta roja al Granollers fue previa al empate a 22. Quedaban quince minutos y se fueron sucediendo las igualadas y las ventajas mínimas del conjunto vallesano. El Confía Base apretó en defensa y sacó del carril al Granollers, pero por hache o por be, con muchos errores en ataque, fue incapaz de voltear el marcador. Su último tirón fue con el 27-25 para evitar la escapada local, que podría haber tenido consecuencias nefastas. Viéndose en inferioridad numérica en los últimos minutos, Moreno arriesgó y decidió sustituir al portero por un jugador de campo en ataque. El local Gerard Román colocó el 30-29 a falta de quince segundos y el tiempo muerto del técnico visitante no se tradujo en una jugada clara. El Confía Base tendrá que ganar de dos goles el sábado si quiere continuar en Plata.