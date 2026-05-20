El Confía Base inicia en Granollers la eliminatoria por la salvación en Plata de balonmano
La plantilla del equipo asturiano se conjura para decantar el cruce en el partido de ida este miércoles en la localidad catalana: "Marcará la tónica del segundo"
El Confía Base no pudo aprobar el curso durante la temporada regular y afronta dos exámenes de recuperación para seguir en División de Honor Plata. Será una eliminatoria a cara o cruz, dos partidos contra el filial del histórico Granollers: el de ida hoy en pista catalana (20 horas) y el de vuelta el sábado en Vallobín (18.30 horas). Solo cuenta la diferencia de goles y únicamente uno de los dos jugará la próxima campaña en Plata. En principio, el conjunto asturiano viene de disputar una dura competición en la segunda categoría del balonmano español y cuenta con jugadores con experiencia, con lo que parte en teoría con más opciones que el Granollers, lleno de jugadores de talento, pero jóvenes y que han jugado en Primera División. No obstante, el equipo del Vallés oriental fue el mejor segundo clasificado de las fases de ascenso, y concluyó como líder del grupo D, con 22 triunfos, tres empates y cinco derrotas, así que la plantilla y los técnicos del Base viajan con las orejas tiesas para este primer compromiso. El objetivo, dejar la eliminatoria decantada para rematarla al calor de su afición.
Así, el choque de Granollers se presenta de vital importancia, no solamente por ser el inmediato, sino porque, como asegura el entrenador del Base, Juan Moreno, "va a marcar la tónica de lo que va a ser el segundo. Pero son 120 minutos que hay que jugar hasta el final".
"Hay como dos universos diferentes que confluyen. El de un equipo como el nuestro, luchando por la permanencia, con todo lo que eso conlleva, y el suyo, una plataforma de formación para jóvenes talentos que van a disfrutar de esos dos partidos", señala el técnico del Base.
Moreno, además, alerta del nivel que tiene el conjunto vallesano: "Es un gran equipo, con chicos que tienen muchas cualidades para jugar, con todos los puestos completos y con un gran entrenador. Tienen un gran nivel técnico y táctico y vienen de jugar una fase de ascenso, con lo cual el nivel de competición es alto".
Adrián Aroca Vidal y Vlad Virgil Cocinschi serán los árbitros encargados de dirigir el partido, que se puede ver en el streaming del equipo local. Los aficionados del Confía Base Oviedo se reunirán en Borrachín, en la Calle Telesforo Cuevas, 1, para seguir el encuentro y enviar fuerzas a distancia a los jugadores de Moreno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)