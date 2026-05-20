El Confía Base inicia en Granollers la eliminatoria por la salvación en Plata de balonmano

El Confía Base no pudo aprobar el curso durante la temporada regular y afronta dos exámenes de recuperación para seguir en División de Honor Plata. Será una eliminatoria a cara o cruz, dos partidos contra el filial del histórico Granollers: el de ida hoy en pista catalana (20 horas) y el de vuelta el sábado en Vallobín (18.30 horas). Solo cuenta la diferencia de goles y únicamente uno de los dos jugará la próxima campaña en Plata. En principio, el conjunto asturiano viene de disputar una dura competición en la segunda categoría del balonmano español y cuenta con jugadores con experiencia, con lo que parte en teoría con más opciones que el Granollers, lleno de jugadores de talento, pero jóvenes y que han jugado en Primera División. No obstante, el equipo del Vallés oriental fue el mejor segundo clasificado de las fases de ascenso, y concluyó como líder del grupo D, con 22 triunfos, tres empates y cinco derrotas, así que la plantilla y los técnicos del Base viajan con las orejas tiesas para este primer compromiso. El objetivo, dejar la eliminatoria decantada para rematarla al calor de su afición.

Así, el choque de Granollers se presenta de vital importancia, no solamente por ser el inmediato, sino porque, como asegura el entrenador del Base, Juan Moreno, "va a marcar la tónica de lo que va a ser el segundo. Pero son 120 minutos que hay que jugar hasta el final".

"Hay como dos universos diferentes que confluyen. El de un equipo como el nuestro, luchando por la permanencia, con todo lo que eso conlleva, y el suyo, una plataforma de formación para jóvenes talentos que van a disfrutar de esos dos partidos", señala el técnico del Base.

Moreno, además, alerta del nivel que tiene el conjunto vallesano: "Es un gran equipo, con chicos que tienen muchas cualidades para jugar, con todos los puestos completos y con un gran entrenador. Tienen un gran nivel técnico y táctico y vienen de jugar una fase de ascenso, con lo cual el nivel de competición es alto".

Adrián Aroca Vidal y Vlad Virgil Cocinschi serán los árbitros encargados de dirigir el partido, que se puede ver en el streaming del equipo local. Los aficionados del Confía Base Oviedo se reunirán en Borrachín, en la Calle Telesforo Cuevas, 1, para seguir el encuentro y enviar fuerzas a distancia a los jugadores de Moreno.