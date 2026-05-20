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El filial del Bádminton Oviedo seguirá en Primera Oro por decimosegunda temporada consecutiva

N. L.

Oviedo

El equipo de Primera Oro del Club Bádminton Oviedo jugará en la segunda categoría nacional por decimosegunda campaña seguida al acabar séptimo tras derrotar 5-2 al Ibiza Bádminton Club. El conjunto asturiano cumple su objetivo de ir dando la alternativa a las jóvenes promesas del club.

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