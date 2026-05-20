Un Palacio de récord para presenciar lo nunca visto: el Alimerka Oviedo espera un lleno absoluto en el tercer partido de su serie ante el Gipuzkoa

Al contrario de lo que proclama la ley de Murphy, esta temporada todo lo que podía ir bien al Alimerka Oviedo Baloncesto le ha ido bien, incluso mejor. En el curso de su aterrizaje en el remozado Palacio de los Deportes, la entidad ha superado con matrícula de honor la asignatura de pasar de un aforo de mil doscientos espectadores, el de Pumarín, a otro de más de cinco mil. Para postre, un equipo apañado, confeccionado con recursos limitados, ha superado con creces sus expectativas y este viernes tiene la oportunidad de clasificarse por primera vez en la historia del club para la fase final que decide el ascenso a la Liga ACB. Una cita en la que, al ritmo que va la venta de entradas, la entidad va a batir el récord de afluencia al Palacio, establecido en 5.137 espectadores con la visita del Coruña.

El reto que se presentaba ante los directivos del OCB durante el verano era gigantesco. No había dudas de que la mudanza al Palacio de los Deportes era la única manera de librarse del techo que marcaba el pequeño polideportivo de Pumarín, pieza clave de los éxitos pasados pero camisa de fuerza en clave de futuro.

La campaña de captación ocupó horas y horas en las cabezas de los rectores del club, especialmente en la de Fernando García, director general. Al final, se decidió que los socios de Pumarín iban a tener un abono suplementario gratis, que se primaría a los componentes de la cantera y que se habilitaría una grada azul para acomodar, a precios especiales, a los abonados del Real Oviedo. Se despacharon 3.500 abonos.

La respuesta del público fue masiva desde el primer día. El estreno de la temporada ante el Estudiantes llevó el 26 de septiembre al Palacio a 5.037 espectadores. Los números posteriores confirmaron que no se trataba solamente de la novedad. Todos los partidos del Alimerka Oviedo en casa en esta campaña 25-26 han atraído a más de 4.000 espectadores a excepción de tres, que rozaron esa cifra por debajo.

El encuentro con menor número de espectadores del curso fue el de la penúltima jornada, con el OCB acariciando ya la clasificación para el play-off y un rival insípido. Y se registraron 3.830 espectadores. El tope, el 7 de febrero coincidiendo con la visita del Coruña de Carles Marco: 5.137 aficionados. Una cifra que se quedará pequeña para el partido del viernes: el club cerró la jornada de ayer con 4.965 entradas vendidas, cuando restan más de dos días para el partido.

La cita es de las imprescindibles. Tras ganar los dos primeros partidos de la eliminatoria ante el Gipuzkoa en el pabellón Josean Gasca de San Sebastián, el Alimerka Oviedo, en un momento espléndido de juego, busca el tercer punto de la serie. Eso le daría la primera clasificación de su historia para la final a cuatro de Primera FEB, que decide el segundo ascenso a la ACB. El primero ya lo obtuvo el Obradoiro como campeón de la fase regular. En caso de derrota, el OCB tendría una nueva oportunidad en casa el domingo. Pero ahora mismo en lo único que piensa en en hacer historia en un Palacio de récord.