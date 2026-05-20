A punto la Vuelta a la Montaña Central, con un gran cartel y emisión en directo de las cuatro etapas

La Vuelta a la Montaña Central de Asturias, la prueba junior más prestigiosa de la región, se inicia es jueves con abundantes novedades, entre las que destaca la ascensión al monte Polio y la retransmisión en directo de la ronda, que tendrá lugar a través del streaming de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), en www.rtpa.es.

Los escaladores tendrán la oportunidad de brillar en una Vuelta de evidente perfil montañoso y que consta de cuatro etapas, de jueves a domingo. La primera de ellas, entre Moreda y Felechosa, es la excepción, con un trazado prácticamente llano.

A partir de la segunda etapa llega el turno de la montaña. El viernes la salida tendrá lugar en Figaredo y la meta en el mierense pico Polio, de primera categoría. La tercera jornada, el sábado día 23, llevará a la caravana ciclista a Pola de Laviana, donde estarán situadas la salida y la meta de la etapa. Un circuito llano en la primera parte por las amplias carreteras de la zona servirá de antesala antes de afrontar la ascensión al Alto de la Faya de los Lobos, a 10 kilómetros de meta.

La etapa definitiva será la mañana del domingo día 24, con inicio y meta en Pola de Lena y el punto culminante con tres ascensiones encadenadas: el Alto de Los Afilorios (2ª) y el Alto de La Collá (2ª), ambos en Morcín, y el alto del Cordal (1ª) que se subirá por Riosa. Ellos sentenciarán la carrera, que finalizará en la capital lenense.

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Están inscritos 27 equipos de categoría junior, entre ellos los asturianos MMR Academy, Ciudad de Oviedo-Olibrasas, Sidra Menéndez-Las Mestas y Quesos La Peral. Seis de estos equipos son extranjeros. La última edición fue una exhibición del asturiano Benjamín Noval.