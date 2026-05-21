Duscak mejora, tras no jugar el segundo, y apunta a participar en el tercer partido de la eliminatoria entre el OCB y el Gipuzkoa
M. R.
Oviedo
Unas molestias musculares aconsejaron que Dan Duscak no jugase el segundo partido de la eliminatoria contra el Gipuzkoa por precaución. En la decisión pesó sobre todo el hecho de no arriesgar, menos aún con la ventaja en la serie después de ganar el primero por 79-93. La ausencia del base esloveno no impidió que el Alimerka Oviedo también venciese en el segundo choque (75-83), aunque sufrió de lo lindo en los últimos minutos, cuando el equipo local elevó su presión sobre la salida de balón del OCB. Fueron minutos en los que se echó de menos en la pista un base de más orden como Duscak. El jugador mejora y apunta a ser de la partida mañana.
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