Faure y Cosialls, el muro del Alimerka Oviedo Baloncesto contra Ngom

El juego interior era, en teoría, una de las parcelas en la que el Gipuzkoa parecía superior al Alimerka Oviedo en el play-off que emparejaba a ambos equipos. En buena parte gracias a la presencia de Tanor Ngom en la pintura del equipo vasco. El jugador senegalés de 2,18, que la pasada temporada descendió a Segunda FEB con el Amics Castelló, ha vivido en San Sebastián la mejor campaña de su carrera, y se plantaba en la eliminatoria ante el OCB después de unas excelentes últimas jornadas de liga regular.

El temor a Ngom pareció justificado después del primer partido de la serie. El gigante africano se fue a 39 créditos de valoración en 24 minutos en pista, con unos números de 22 puntos (8 de 9 en tiros de dos y 6 de 11 en lanzamientos libres), 12 rebotes, 5 tapones y 10 faltas recibidas. Ngom se mostró decidido y determinante: controló el rebote, en defensa y en ataque; posteó con acierto, castigó con faltas a sus defensores y cerró las vías a su canasta. Sin embargo, la resiliencia del Alimerka Oviedo y un último cuarto estratosférico de Marques Townes dieron el primer punto al equipo asturiano.

La actuación del senegalés en el estreno de la serie frente al OCB le sirvió para ser elegido MVP de la jornada. Era el segundo consecutivo para el pivot del GBC, tras el logrado en la última jornada de la fase regular en Santiago de Compostela: en 21 minutos, 10 puntos, 11 rebotes, 1 tapón y 7 faltas recibidas para 28 créditos de valoración. Fue la culminación a una recta final de liga excepcional, con tope de puntos (22 contra el Palmer Palma en la jornada 30ª) y de rebotes (13 ante el Alicante en la jornada 29ª). En el partido ante el Palmer, además, llegó a 35 créditos de valoración.

Parece la explosión definitiva de un jugador nacido en Dakar en 1998 y que dio sus primeros pasos en la cantera del Unicaja Málaga y que completó su formación en NCAA en la prestigiosa universidad de Florida State, donde estuvieron jugadores de Euroliga como Xavier Rathan-Mayes, Trent Forrest y Mfiondu Kabengele, de la NBA como Devin Vassell y gigantes como Boris Bojanovsky, Dominik Olejniczak, Balsa Kovrivica, Christ Koumadje o Michael Ojo, fallecido en 2020 de un fallo cardiaco, a los 27 años, cuando jugaba para el Estrella Roja.

El emparejamiento natural de Ngom en el Alimerka Oviedo es Alonso Faure, su jugador más alto y el cinco más puro que tiene la plantilla de Javi Rodríguez. Fiel a su política de rotaciones constantes para maximizar el esfuerzo durante los periodos en pista, el senegalés ha quedado emparejado en muchas ocasiones con Robert Cosialls, un jugador que roza los dos metros y cuya inferioridad física respecto al africano es evidente.

Alonso Faure y Roberto Cosialls, descansando en el banquillo del Gasca. / José Ignacio Unanue / Factoría 9

Pese a todo, la instrucción del cuerpo técnico del OCB es la de intentar evitar ayudas sobre el posteo salvo que sea una situación límite y no exponga demasiado a los defensores azules a los tiros exteriores del GBC. La fórmula, de momento está funcionando (5 de 21 triples locales en el primer partido y 5 de 24 en el segundo). Y las prestaciones de Ngom bajaron en el segundo partido, aunque llegó a los 17 de valoración.

De hecho, y salvando los últimos cinco minutos del segundo partido, en los que la presión local hizo efecto y desconectó los circuitos visitantes, el equipo asturiano ha ido de menos a más en la eliminatoria, con recital incluido en la primera mitad del encuentro del pasado domingo.

Queda el último paso, un tercer triunfo que llevaría al Alimerka Oviedo, por primera vez en su historia, a la final a cuatro por el ascenso a la ACB. Para ello tendrá que seguir exhibiendo su juego, rápido y fluido. Y tendrá que confiar en Faure y Cosialls para frenar al gigante Ngom. n