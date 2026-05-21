Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, ante el partidazo de mañana en el Palacio: "El equipo llega fresco y preparado"

Todo es igual y todo es distinto en la previa de un partido como el que va a jugar el Alimerka Oviedo Baloncesto mañana (20:00 horas) en el Palacio de los Deportes ante el Inveready Gipuzkoa Basket. Es el tercer encuentro de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB, el equipo asturiano ha ganado los dos primeros a domicilio y tiene la oportunidad ante su afición, que llenará el recinto con casi 5.500 espectadores, de clasificarse por primera vez en su historia para disputar la Final a 4 por el ascenso a la máxima categoría. En dos ocasiones lograron llegar a las semifinales, pero en los dos casos era al mejor de cinco partidos y no como en el formato actual, con una semifinal y una final a partido único.

El Alimerka Oviedo, ante una cita histórica

Javi Rodríguez, entrenador del equipo de Oviedo, reconoce que llegan bien a este momento: "Estamos bien, en un punto de la temporada en el que hay mucha carga física, muchos partidos, momentos de tensión; son partidos en los que se acumula aparte de la carga física mucho estrés, pero obviamente con ganas y con ilusión. El equipo ha llegado a este tramo de la temporada fresco tanto física como mentalmente, así que preparados para el partido de mañana, en el que intentaremos hacer un buen partido”, añadía.

En el segundo partido de la eliminatoria, el Alimerka Oviedo no pudo contar con una de sus piezas importantes, el base esloveno Dan Duscak, con cuyo regreso para el duelo de mañana Javi Rodríguez se mostró optimista: "Hemos hecho resonancia, no hay nada roto, con lo cual entendemos que va a jugar y que si no hay ningún contratiempo entrará en rotación y durante el partido veremos cómo se encuentra".

A. Lorca

El gallego espera un encuentro en el que los dos entrenadores tratarán de ajustar cosas, pero en el que serán fieles a sus estilos: "Somos dos equipos muy fieles a nuestro estilo de juego, nos sentimos muy cómodos jugando como jugamos, no sé si habrá muchos cambios o no, lo que sí que habrá es algún ajuste por parte de los dos equipos como en todas las series de los play-off, pero no creo que cambie mucho la esencia de cada uno de nosotros. Hemos hecho una gran temporada regular, siendo fieles a nuestra forma de jugar y nuestro estilo, así que no espero muchos cambios".

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En cuanto a lo que se va a vivir en el Palacio, Javi Rodríguez considera que es algo para "valorar": “Lo vengo diciendo desde hace tiempo, la gente viene al Palacio porque disfruta, se lo pasa bien, pasa un buen rato, ve un muy buen espectáculo y por eso viene, la gente está encantada con el baloncesto en Asturias, no solo en Oviedo, y está disfrutando del equipo, de los chavales, del juego de los jugadores, del esfuerzo, de muchas cosas que hacen que la gente venga. Que haya casi 5.500 personas mañana es para valorarlo de una manera increíble, no deja de ser un evento importante para toda Asturias, la gente está deseando que llegue mañana; esperemos corresponderles con un buen partido, el trabajo siempre está, así que esperamos que la gente se lo pase bien, disfrute, y esperamos dedicarles una victoria”, concluía.