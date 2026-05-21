El Lobas pide ayuda urgente para sostener su sueño en la élite del balonmano: "el momento es ahora"

El Lobas Global Attack asistió esta mañana al Ayuntamiento de Oviedo para la recepción por su ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español el pasado fin de semana. Y lo hizo con un mensaje mucho más urgente que festivo: el club necesita dinero, patrocinadores y apoyos inmediatos para poder competir la próxima temporada en Primera División. Así lo dejó claro Diego Ruiz, responsable de prensa del Lobas, que ejerció de portavoz de la entidad ante la ausencia de la presidenta, desplazada fuera de Asturias. “Necesitamos apoyos privados, muchos apoyos privados. Y el momento es ahora, no dentro de tres meses ni dentro de seis meses”, reclamó durante el acto.

La recepción oficial estuvo encabezada por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Deportes, Conchita Méndez, que acompañaron a las jugadoras, cuerpo técnico y directivos tras el histórico ascenso conseguido el pasado fin de semana.

Un ascenso histórico en un año simbólico

Ruiz quiso comenzar agradeciendo el respaldo del Ayuntamiento durante las últimas décadas y aseguró que el ascenso “no habría sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo”. También destacó el simbolismo de conseguir el regreso a la élite precisamente en 2026, el año en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte y, además, coincidiendo con el 40 aniversario del club.

Pero el tono cambió rápidamente cuando el representante del club explicó la realidad económica que acompaña al ascenso. Ruiz comparó la situación del club con la del Real Oviedo tras su salto al fútbol profesional y recordó que, mientras en el fútbol llegar a Primera supone millones en derechos televisivos, en el balonmano femenino el ascenso implica “una losa económica muy grande y muy difícil de levantar”.

“El presupuesto hay que duplicarlo”, explicó Ruiz, que insistió en que los apoyos públicos son importantes, pero insuficientes para sostener el proyecto. “No basta con el apoyo del Ayuntamiento. Necesitamos que el empresariado asturiano y la empresa privada den un paso adelante”, vino a resumir el portavoz del club.

La entidad recordó además que el plazo para formalizar la inscripción en la máxima categoría concluye el próximo 15 de junio, por lo que las próximas semanas serán decisivas para garantizar la viabilidad económica del proyecto.

El Ayuntamiento promete apoyo y mira al Principado

Por su parte, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, garantizó que el Ayuntamiento tratará de ayudar al Lobas pese a las dificultades presupuestarias. De los 140.000 euros de presupuesto del año pasado, “a ver si lo mejoramos un poco, no sé de dónde va a salir, pero tenemos que buscarlo”, reconoció el alcalde, aunque aseguró que el consistorio “no os va a dejar caer”.

Canteli fue más allá y también reclamó implicación al Principado de Asturias para sostener al único representante asturiano en la élite del balonmano femenino. “Espero que otras instituciones públicas sepan estar a la altura de las circunstancias”, afirmó el regidor ovetense.

El acto también sirvió para recordar las dificultades que ha atravesado el equipo esta temporada. Desde el infarto sufrido por el entrenador Manolo Díaz hasta las lesiones de varias jugadoras, entre ellas Paloma Calvo, recientemente operada de la rodilla.

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Además, hubo un recuerdo muy emotivo para Javier Elósegui, histórico presidente del club fallecido hace unos meses. “Él ha estado aquí toda la temporada. Está aquí hoy con nosotros y este ascenso va para él”, señaló emocionado Diego Ruiz.