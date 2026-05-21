El OCB vende 5.200 entradas para el viernes y estrenará canción oficial
M. R.
Oviedo
Ya es oficial: el Alimerka Oviedo batirá mañana el récord de asistencia, ya que ha despachado 5.200 localidades. Todavía quedan algunas a la venta. Por otro lado, mañana estrena "Titanes en el aire", la canción oficial del club, obra de Abel González, "Belo", cantante ovetense y alma de "Los Susodichos".
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