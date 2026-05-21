El presidente del Gipuzkoa, ante el partido de play-off de ascenso a la ACB frente al Alimerka Oviedo: "Espero que tengamos suerte con el arbitraje"

Nacho Núñez, presidente del Inveready Gipuzkoa Basket, compareció junto al entrenador del equipo, Sergio García, en la previa al encuentro que les enfrenta hoy (20:00) al Alimerka Oviedo. En la comparecencia, el dirigente cargó contra el arbitraje del segundo partido del play-off que mide a vascos y asturianos: "Tenemos que tener suerte con los detalles y ahí incluyo el tema arbitral, es el segundo año seguido que en el play-off, en el segundo partido, nos pasan cosas raras; el año pasado contra Estudiantes hubo un final curioso y lo que pasó el otro día tampoco es normal".

Nacho Núñez carga contra el arbitraje

El mandatario informó de que había hablado con la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar: "Me ha manifestado que somos un club respetuoso y que tratamos de hacer las cosas con estilo y va a seguir siendo así; hablé con ella igual que lo hice el año pasado, y me gustaría insistir en que todos debemos hacer el máximo esfuerzo para dar el máximo nivel. Los árbitros pueden cometer errores, como todos, pero cómo reacciona uno a los errores y el respeto con el que se trata árbitros a jugadores, jugadores a árbitros, árbitros a staff, staff a árbitros, en un entorno de deporte profesional... que no lo perdamos de vista".

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El Gipuzkoa Basket no se da por vencido

Núñez también insinuó que se les da por muertos antes de tiempo: "Mucha gente piensa que el 3-0 está hecho y que vamos como víctimas propiciatorias a una fiesta maravillosa que va a haber en Oviedo, veremos qué pasa".