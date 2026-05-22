El Alimerka Oviedo Baloncesto se cita con la historia en un Palacio de los Deportes a reventar

La única responsabilidad que tiene hoy (20:00 horas) la plantilla del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Inveready Gipuzkoa, en el tercer partido de los cuartos de final por el ascenso a la ACB que se va a celebrar en el Palacio de los Deportes, es la de disfrutar de todos y cada uno de los minutos de una noche muy especial y que en la carrera de un deportista profesional se vive en contadas ocasiones. Llegar a donde ha llegado este grupo de jugadores, a una victoria de pasar de ronda y clasificarse por primera vez en la historia del club a una Final a 4 por el ascenso, tiene un mérito enorme y es fruto del trabajo callado de toda una temporada. Y de mucho tiempo atrás.

Una temporada construida desde el esfuerzo

El OCB partía este año con un presupuesto muy ajustado, pero con el alivio del traslado de Pumarín al Palacio de los Deportes y con el optimismo de estar acompañados en ese camino por 3.500 abonados. Aun así, mirando las plantillas del resto de equipos de Primera FEB, todo se hacía muy cuesta arriba. Gustó mucho Brycen Goodine en los primeros compases de la pretemporada, pero fue como un amor de verano, intenso y fugaz, una ilusión que se esfumó al tener que volver a Estados Unidos a solucionar unos asuntos personales. A pesar de todo, en el entorno había optimismo con una plantilla que había encajado muy bien, en lo personal y en lo deportivo. Y, cuando llegó Marques Townes, el último y fundamental retoque a la plantilla, el equipo despegó, yendo de menos a más, pero recorriendo el camino con coherencia y bastante consistencia.

Javi Rodríguez, el entrenador, lo tenía claro: "Si no pasa nada raro, el equipo que la empieza será el que acabe la temporada". El técnico gallego estaba muy satisfecho al frente de una plantilla a la que se le podrán buscar defectos, pero que nunca renuncia a un esfuerzo. Un equipo dispuesto a jugar rápido, valiente en la toma de decisiones durante los partidos, que defiende al límite y con la máxima intensidad, que carga cada rebote como si fuera el más importante de su vida y que respeta al rival sin hacerse pequeño ante nadie, sea quien sea. Un OCB que ha hecho que parezca fácil lo que es muy difícil. Ganar dos partidos a domicilio a Gipuzkoa, otro de los equipos que ha brillado con luz propia esta temporada, y poner 0-2 el play-off era algo inimaginable antes de que sucediera.

A. Lorca

El sueño de una Final a 4

Lo difícil que es tan solo llegar al play-off es algo que saben bien los veteranos del equipo, Lobaco, Cosialls y Duscak, que han tenido que esperar tres temporadas para lograr un sueño que tenían en la cabeza desde que llegaron a Oviedo. También saben, se lo tuvo que contar su amigo Marc Martí, excapitán del OCB, lo que se sufrió la temporada anterior a que llegaran. Ese año el propio Martí tuvo que dar un paso adelante tras la lesión del gran Oliver Arteaga para mantenerse. Lo lograron y todo acabó con la camiseta de Arteaga colgada en Pumarín. Hubo que sufrir entonces para construir lo de ahora.

El Palacio se prepara para una cita histórica

Esta tarde habrá casi 5.500 almas entregadas a un Oviedo Baloncesto al que han pasado muchas cosas en sus 22 años de historia. La mayoría buenas, con los Macía, Agustín Prieto, Diego Sánchez, Víctor Pérez, Fran Cárdenas, Ferrán Bassas y tantos otros haciendo gozar a la grada. Otras más complicadas. Tanto las buenas como las malas han sido necesarias para llegar a un día que será histórico. Ganen o pierdan. Lo que se está preparando hoy en el Palacio –muchos dicen que el pabellón más bonito de Primera FEB– permanecerá para siempre en la memoria de una afición en la que abundan los niños. Más gasolina para asegurar un gran futuro para el baloncesto asturiano.

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Muchos de esos que estarán hoy en la grada se acostaron anoche pensando en Marques Townes camino a canasta o en Raúl Lobaco cuadrándose para lanzar un triple. Habrá otros que se acuerden de Arteaga emocionado en Pumarín tras una salvación agónica o de Víctor Pérez levantando la Copa Princesa. Están todos convocados.