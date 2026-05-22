El Alimerka Oviedo Baloncesto se impone al Inveready Gipuzkoa en una noche para la historia y luchará por el ascenso a la ACB (82-75)

Es difícil decir qué era más complicado para el Alimerka Oviedo Baloncesto, si clasificarse para el play-off de ascenso a la ACB, pasar los cuartos de final y colarse en la Final a 4 siendo uno de los presupuestos más bajos de Primera FEB o alcanzar una noche como la que se vivió este viernes en la victoria ante el Inveready Gipuzkoa Basket en el Palacio de los Deportes, con 5.500 personas en la grada vibrando con un grupo que tiene a toda una ciudad embelesada y pendiente de un balón de baloncesto.

El partido comenzó con mucho acierto, sobre todo con un Alimerka Oviedo Baloncesto que castigó desde la línea de tres. Es una de sus señas de identidad. Respondía Gipuzkoa con Ngom, Tate y Ansorregui, que hizo mucho daño al OCB en el primer tiempo, que fue lo que aguantó el equipo vasco sin que el conjunto asturiano diera el tirón que dejó casi sentenciado el encuentro. La iniciativa era local, pero el equipo de San Sebastián supo sufrir y mantenerse en partido en los dos primeros cuartos.

La renta de seis puntos (26-20) con la que llegó el OCB al segundo cuarto resumió bien lo sucedido en el primer parcial. De la alegría ofensiva se pasó a un segundo cuarto en el que se apretaron las tuercas en defensa. Más de un minuto y medio tardó Nwaokorie en anotar los primeros puntos, un triple que puso nueve arriba a los azules (29-20).

Vinieron momentos complicados para un OCB al que Gipuzkoa cortocircuitó por momentos. A 2.38 del descanso, el equipo vasco se puso a cuatro (37-33), pero un tirón del OCB, con un excepcional Cosialls, permitió a los asturianos irse diez arriba (48-38).

El inicio del tercer cuarto, con un parcial de 8-0, dejó las cosas muy de cara para un OCB que empezó a volar en la pista. El Palacio, desde el principio, estaba haciendo el resto. La fiesta de la grada fue una cosa descomunal, la manera en la que apretó el público, empujando al equipo en los momentos complicados, que los hubo.

Pero el vendaval era ya imparable. Todo en este equipo contagia alegría y cuando empieza a correr ya no hay nada que hacer. La alegría de un equipo que se siente cómodo en la pista y al que le encanta jugar con los compañeros con los que entrena a diario. Un equipo que vuela y no sabemos hasta dónde puede llegar.

Una noche para la historia en el Palacio

El equipo de Javi Rodríguez ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, culminando ese camino con la victoria de este viernes en una jornada que quedará para la historia en la que se redondeó lo conseguido en los dos primeros partidos del play-off, en los que este equipo aguerrido, alegre y divertido logró imponerse en la cancha del Gipuzkoa, dejando la clasificación a una victoria.

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No desperdició la oportunidad el equipo azul, que redondeó una noche histórico con una exhibición defensiva, como le gusta a este equipo. Sacando de punto a un rival, el Gipuzkoa Basket, que tenía demasiadas cosas en contra, las derrotas de San Sebastián y la energía de toda una ciudad que sueña a lo grande con su equipo de baloncesto. En los úlltimos instantes apareció Calvin Hermanson para evitar cualquier revuelta guipuzcoana. Vaya recital del hombre de la cinta en el pelo. Y es que este equipo ha hecho creer todos que los milagros a veces se hacen realidad.