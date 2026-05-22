El Alimerka Oviedo Baloncesto se medirá al Movistar Estudiantes por una plaza en la final por el ascenso a la ACB

El Alimerka Oviedo Baloncesto se enfrentará el 6 de junio a uno de los grandes favoritos por el ascenso a la ACB, el Movistar Estudiantes, que se deshizo en los cuartos de final del play-off del HLA Alicante, al que superó en los tres partidos, como ha hecho el equipo asturiano.

Un favorito en el camino del Alimerka Oviedo

El Movistar Estudiantes, capitaneado por el histórico base uruguayo Jayson Granger y entrenado por Toni Ten, pasó a este play-off como segundo clasificado, no por su posición durante la temporada regular en Primera FEB, sino como premio por haber ganado la Copa España.

Esa posición le permitió enfrentarse al noveno clasificado, el HLA Alicante, que se clasificó para los play-off en la última jornada al perder por siete puntos —si hubiera perdido por nueve se habría quedado fuera— contra el Zamora.

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Alicante no pudo frenar al Estudiantes

El equipo de Rubén Perelló cayó en los dos partidos disputados en Madrid, uno en el Magariños y el otro en el Movistar Arena, y tampoco pudo imponerse en el primer partido que disputaron como locales en Alicante.