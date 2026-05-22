Benjamín Noval ya lidera la Vuelta a la Montaña Central de ciclismo

Benjamín Noval se hizo este viernes con la victoria en la cima de Polio, un puerto de extrema dureza que la Vuelta a la Montaña Central de Asturias estrenó para el ciclismo. Los participantes en la vuelta ascendieron hasta los 884 metros, que era el punto donde estaba instalada la línea de meta y a donde se puede llegar tras el asfaltado de los últimos kilómetros de la carretera que llega a la falda del Pico Polio.

169 corredores partieron de Figaredo para recorrer los 98 kilómetros de que constaba la segunda etapa de la ronda asturiana. En la primera parte los corredores rodaron a gran velocidad por un circuito llano donde los protagonistas fueron cuatro ciclistas que consiguieron mantenerse en fuga durante varios kilómetros. Francisco Moscoso (Sanse-Elecox), Asier Fortea (Lucta-Granja Rinya), Nicolás Infante (Tenerife BikePoint-La Sede) y Beltrán Raso (Guerola Perfil 10) llegaron a tener una ventaja superior a los dos minutos, hasta la última vuelta, cuando al paso por la meta volante de Figaredo el pelotón se les acercaba para darles caza antes de llegar a Turón.

En cuanto se empinó la carretera, el ciclista asturiano del MMR Academy Benjamín Noval, que partía como favorito no defraudó a los muchos seguidores que acudieron a verle a pie puerto. La ascensión, que ayer se estrenó para el ciclismo, da comienzo en el Pozo Santa Barbara de Turón, en el corazón de la cuenca minera, consta de 5,6 kilómetros con una pendiente media próxima al 10% y con rampas que alcanzan hasta el 13% de desnivel. En ellas la gran promesa del ciclismo asturiano dio un auténtico recital demostrando su fortaleza, al marcar un fuerte ritmo que dejó a sus inmediatos rivales sin oportunidad para la victoria. En el inicio del puerto sus compañeros marcaban el ritmo en cabeza de pelotón, hasta que muy pronto fue Noval en primera persona quien se colocó en primera posición ascendiendo a una velocidad que muy pocos fueron capaces de aguantar. A falta de tres kilómetros para el final, Noval dejaba de rueda al corredor navarro del equipo Multihogar Cantabria, Luca Martínez, que fue el último en aguantar el ritmo del asturiano. A partir de ahí, ya en solitario, Noval se retorcía en las rampas más duras hasta llegar a la meta donde alzó los brazos entrando victorioso. Luca Martínez, que fue segundo, llegó a 1:39 y Aitor Michelena del Polti VisitMalta, tercero, a 1:41 minutos del prometedor ciclista de Laviana.

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Esta tarde, la tercera jornada de la Vuelta a la Montaña Central llevará a la caravana ciclista a Pola de Laviana, donde estarán situadas la salida y la meta de la etapa. Un circuito llano en la primera parte por las amplias carreteras de la zona con los puntos calientes en las metas volantes al paso por la capital lavianesa, servirá de antesala antes de afrontar la ascensión al Alto de la Faya de los Lobos por donde pasarán cuando falten 10 kilómetros para finalizar la carrera.