Así fue el histórico debut de la asturiana Marta Suárez en la WNBA, la mejor liga femenina de baloncesto del mundo

Costó mucho trabajo y semanas de incertidumbre tras pasar por varios equipos, pero finalmente lo consiguió. Marta Suárez se convirtió la madrugada del viernes en la primera jugadora asturiana en debutar en la liga profesional estadounidense de baloncesto, la WNBA. Lo hizo en el partido que su franquicia, las Phoenix Mercury, disputaban en su pista contra Los Angeles Sparks, y que finalizó con victoria del conjunto californiano por 88-97.

Varios partidos inactiva

Tras varios choques inactiva, el entrenador de las Mercury, Nate Tibbetts, decidió incluir a la ovetense en el acta del encuentro ante las Sparks, y le dio casi 9 minutos de juego. En ellos, Suárez consiguió seis puntos al hacer gala de una de sus mejores armas hoy en día, el lanzamiento de tres puntos, distncia desde la que convirtió dos de los cuatro tiros que intentó. Además, sumó un rebote y un robo.

Franquicia histórica

Phoenix Mercury es una las franquicias históricas de la WNBA: el año que viene se cumplirá el trigésimo aniversario de su fundación y cuenta con tres títulos de campeón. El club aprovechó el partido contra las Sparks para rendir homenaje a algunos de sus equipos laureados y en las gradas se podía ver a mitos de la franquicia como Diana Taurasi, californiana con ascendencia argentina, o la australiana Penny Taylor. El equipo del estado de Arizona siempre ha estado en los puestos altos de la liga, salvo alguna temporada excepcional, y de hecho fue el finalista de la competición la pasada campaña, en la que perdió por 0-4 contra Las Vegas Aces.

Vinculada a tres franquicias

Marta Suárez fue elegida en la segunda ronda del último draft de la WNBA, en el puesto decimosexto global, en la misma ceremonia en la que otra asturiana, la base Iyana Martín, salio escogida en el número 7 por Portland Fire. A Marta la seleccionó Seattle Storm, que pocos minutos más tarde la traspasó a Golden State Valkyries. Sin embargo, a cinco días del inicio de la temporada regular, la franquicia de San Francisco "cortó" a un buen número de jugadoras que estaban realizando la pretemporada, entre ellas Suárez. Finalmente, la asturiana firmó un contrato de jugadora de desarrollo con las Phoenix Mercury. La figura de jugadora de desarrollo implica una serie de limitaciones, no solamente económicas sino también de partidos en los que puede jugar. Quince días después de iniciarse la WNBA, Marta Suárez cumplió su sueño de debutar en la la mejor liga femenina de baloncesto del mundo.