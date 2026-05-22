Inteligencia artificial y deporte, a debate en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón

Gijón acogió ayer la tercera edición de "Asturias frente al reto de la inteligencia artificial", con una mesa redonda centrada en el impacto del Big Data y la IA en el deporte regional. El encuentro, titulado "Datos que ganan partidos: Big Data e IA en el deporte asturiano", se celebróen el vestíbulo de la Antigua Escuela de Comercio y estuvo moderado por Alba Argüelles, Head of Data Science en Merkle España. En la mesa participaron Ángel Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, Pablo Blanco García, director del Patronato Deportivo Municipal de Gijón; Kike Camporro, vocal de la directiva del Clúster Asturiano de la Industria del Deporte; María José Echenique, responsable de la sección de tenis del RGCC; Natasha Lee, entrenadora principal del Telecable Hockey Club; Marcos López Flores, CEO de Sport Innovation Hub, y Miguel del Valle Soto, catedrático de la Facultad de Medicina y presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Oviedo. Los ponentes analizaron el uso de estas herramientas en el rendimiento deportivo, la toma de decisiones, la prevención de lesiones y la gestión económica de clubes. El debate incluyó también una reflexión ética sobre privacidad, límites y responsabilidad en el manejo de los datos.