Mosaico, bufandas, himno de Asturias y la nueva canción del equipo: así será la fiesta del Alimerka Oviedo esta tarde en el Palacio

El de hoy no será un día más para el Alimerka Oviedo Baloncesto. El equipo que entrena Javi Rodríguez se mide en el tercer partido de los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB al Inveready Gipuzkoa Basket y, en caso de ganar, se clasificará por primera vez en su historia para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB. Tras ganar los dos primeros partidos en San Sebastián, el optimismo se ha disparado y la afición acompañará en masa al equipo. Todas las entradas se han vendido y serán alrededor de 5.500 espectadores los que abarroten el Palacio de la capital del Principado.

El Palacio se prepara para una noche histórica

Para animar esta cita, el club ha preparado un montón de actividades y ha solicitado a todos los que vayan a asistir al encuentro que lleguen como mínimo media hora antes (19:30 h) para que no haya problemas en la entrega de las bufandas que el club va a regalar a la entrada del Palacio. Avisa, además, de que en la grada Oeste se va a habilitar la puerta 4 para los abonados del Anillo Azul que normalmente acceden por la puerta 3. Estos son los abonados que también lo son del Real Oviedo.

Mosaico, himno y estreno musical antes del partido

La entidad también prepara un gran mosaico cuando falten siete minutos para el comienzo del duelo. Para hacerlo repartirán unas cartulinas reutilizables y que, después, dobladas se convierten en prácticos abanicos y aplaudidores para hacer ruido y para aliviar el sofocante calor que hace hoy en Asturias. También, como suele ser habitual en los partidos de play-off del conjunto azul, se interpretará el himno de Asturias y el club pide a los aficionados que usen las bufandas, ondeándolas al cielo del Palacio durante la parte del himno en la que se dice “tengo que subir al árbol”.

Noticias relacionadas

También será el día de estrenar la canción interpretada por Abel González ‘Belo’, cantante ovetense y líder de Los Susodichos entre 2007 y 2018, que ha colaborado con el Alimerka Oviedo para la grabación de la canción oficial del club titulada “Titanes en el aire”.