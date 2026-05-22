La joya asturiana Iyana Martín retorna a la Euroliga la próxima temporada: este es su nuevo club

Tras rechazar hace semanas dar el paso ya a la WNBA y decidir poner fin a su etapa en el Perfumerías Avenida, Iyana Martín ya tiene nuevo club para la próxima temporada. La ovetense se compromete con uno de los equipos más potentes de la Liga Femenina Endesa: el Spar Girona, con el que firma para las dos próximas temporadas. De esta forma, la base disputará la Euroliga el siguiente curso.

Martín, MVP nacional de la pasada campaña e integrante del mejor quinteto de la temporada, dejó una huella muy importante en el Perfumerías Avenida, consolidándose como una de las jugadoras más importantes y determinantes de la competición. Sus registros fueron de 14.3 puntos, 4.6 asistencias y una valoración media de 13.8 por partido.

El conjunto catalán terminó la Liga Femenina Endesa en la segunda posición, aunque no se pudo alzar con el título en el play-off tras caer en semifinales ante el Valencia Basket. En la Euroliga terminó en el cuarto puesto y la próxima campaña aspira a luchar por cotas muy ambiciosas de nuevo. "Estamos muy contentos de que Iyana Martín se haya decidido por nuestra propuesta y juegue las dos próximas temporadas en Girona. Contentos, porque dispondremos de una base con mucho futuro, pero que a la vez es una de las mejores jugadoras jóvenes de Europa, que nos garantiza una buena organización de juego, puntos, defensa, carácter y liderazgo", explica Pere Puig, director deportivo del equipo gerundense.

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Iyana Martín había sido seleccionada en el número 7 del draft de la WNBA por el Portland Fire, sin embargo, la base prefiere retrasar su salto a la liga estadounidense para descansar y enfocarse en el Mundial que se celebra en el mes de septiembre. Esta decisión de apostar por el Spar Girona hasta 2028 refuerza su idea de mantenerse en Europa, al menos de momento.