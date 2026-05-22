Strahodinski, primer líder de la Vuelta a la Montaña Central, la gran cita asturiana del ciclismo junior

La Vuelta Ciclista a la Montaña Central comenzó con victoria en Felechosa del catalán Lucas Strahodinski (Purito), por delante de Luca Martínez y del gran favorito, el asturiano Benjamín Noval (MMR Academy), que ya se impuso en la edición del año pasado. La prueba, en la que se reúnen algunos de los mejores ciclistas júniors del mundo, comenzó con 180 corredores en la línea de salida de la primera etapa, en Moreda.

Lucas Strahodinski gana al sprint en Felechosa

Los ciclistas rodaron a gran velocidad en la primera parte de la jornada, que discurría por un circuito llano donde los protagonistas fueron los corredores que intentaron la escapada. Los más insistentes: el corredor del Bathco Joan Riutort que, junto al del Sidra Menéndez-Las Mestas Iván Villar, permanecieron fugados durante varios kilómetros, llegando a superar los dos minutos de diferencia con el pelotón, en el que no paraban de sucederse los ataques, sobre todo por parte de corredores franceses y portugueses, que querían apuntarse a la escapada.

Fue ya en la última vuelta del recorrido, después del paso por Moreda, cuando el equipo belga Acrog Tormans tomó las primeras posiciones del pelotón para reducir las diferencias hasta dar caza a todos los corredores fugados. A partir del último paso por Cabañaquinta, ya camino de Felechosa, la velocidad a la que rodaban estiró al pelotón y de inmediato se presentó en la población allerana para la disputa del sprint. Strahodinski superó por milímetros a Martínez para convertirse en el primer líder de la carrera. Benjamín Noval fue tercero y subió al podio para recoger el maillot de primer asturiano. No hubo diferencias de tiempo entre los que llegaron en el pelotón.

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El Alto de Polio marcará la segunda etapa

Hoy por la tarde tendrá lugar la segunda etapa, con salida en Figaredo y meta en el pico Polio. Tras realizar los actos protocolarios en el Club Ciclista Figaredo, los corredores tomarán la salida en la carretera general de dicha localidad para rodar los primeros kilómetros por el circuito habitual de las carreras del club de Figaredo, con pasos por Santullano, Mieres, Ablaña, Ujo y Santa Cruz, para después tomar dirección a Turón y ascender al Alto de Polio, de Primera, donde estará instalada la meta tras haber recorrido 98 kilómetros.