El Confía Balomnano Base Oviedo sigue siendo equipo de Plata: gana por 30-26 al KH-7 Granollers
El equipo asturiano se jugaba la permanencia en una eliminatoria en la que cayó por 30-29 en la ida
El Confía Balonmano Base Oviedo seguirá siendo una temporada más equipo de División de Honor Plata tras derrotar por 30-26 al KH-7 Granollers y darle así la vuelta al 30-29 del partido de ida en la eliminatoria por la permanencia en la segunda categoría del balonmano español.
El Confía Balonmano Base Oviedo seguirá en Plata
El equipo asturiano salva así una temporada complicada, en la que ha alternado buenos momentos con derrotas que le han ido lastrando hasta el final. Esos malos momentos le impidieron salvar la categoría sin tener que disputar esta eliminatoria frente a un equipo de Primera Nacional, pero finalmente los de Vallobín lograron su objetivo con una plantilla llena de gente de la casa que ha ido cogiendo experiencia para seguir creciendo en una categoría tan exigente.
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