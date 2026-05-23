El Confía Base Oviedo, a una victoria en casa de la permanencia

El Confía Base Oviedo se juega esta tarde (18:30 horas) la permanencia en División de Honor Plata. Y lo hará en un Vallobín que espera un lleno hasta la bandera. El objetivo es claro: remontar el duelo de ida del pasado miércoles en el que el equipo carbayón cayó por la mínima ante el KH7 Granollers (30-29). Solo un gol de diferencia con el que el Base Oviedo espera poder certificar la salvación tras un año muy sufrido. "Tenemos confianza ciega en nuestros jugadores y yo creo que no hay un escenario mejor para afrontarla que Vallobín", explicó Ricardo Diez, miembro del staff técnico del equipo.