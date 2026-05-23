El Confía Base supera los nervios y logra la permanencia en Plata de balonmano en un Vallobín entregado (30-26)

El Confía Base Oviedo seguirá un año más en la División de Honor Plata, la segunda categoría masculina del balonmano español, después de superar al Granollers B en el encuentro de vuelta del play-off por la permanencia. El equipo azul remontó el gol de desventaja que traía de la ida y terminó venciendo por 30-26, un marcador que no refleja la angustia y los nervios que pasaron el equipo y todos los aficionados que llenaron el polideportivo de Vallobín para empujar a sus jugadores. Las paradas de Gamallo en los peores momentos de los de casa y los errores finales del Granollers terminaron por sentenciar un encuentro que tuvo un desenlace incierto hasta el último minuto.

De menos a más

El filial del Granollers, pese a sufrir la baja de algunos jugadores, convocados por el primer equipo, no dio su brazo a torcer en ningún momento. De hecho, comenzó por delante (1-3) ante un Base agarrotado y superado por la velocidad visitante. Poco a poco, el equipo ovetense fue rehaciéndose, apoyado en una mejora defensiva y en la extraordinaria determinación y acierto de Mikel Galán. El primer tirón local llevó el marcador a un 6-4 y el segundo a un 11-9, pero con todo abierto. Un par de jugadas dejaron el electrónico al descanso en 15-12, con dos goles de ventaja en la eliminatoria para el Base.

El Granollers se mete

Parecía que el buen final del primer tiempo serviría para tranquilizar a los jugadores de Juan Moreno y para acrecentar las dudas del filial vallesano. Unos minutos de buena defensa y de ataques más fluidos llevaron la diferencia hasta los cuatro goles (21-17). Pero después de una temporada de sufrimientos varios, el último día no iba a ser menos. Una doble circunstancia ayudó a que todo se apretase: una defensa tremendamente abierta del Granollers B, que cortocircuitó por completo el ataque local, y las paradas del portero que entró en la segunda parte, Lluc Borrell. Dos minutos de inferioridad local por la exclusión de Pablo Granda fueron suficientes para que el equipo catalán se metiese de nuevo en el partido, ya de manera definitiva (21-20). La situación se puso extremadamente tensa cuando el conjunto visitante llegó a ponerse por delante en la eliminatoria (24-24), encontrando vías fáciles hacia la portería del Base.

Pablo Granda lanza a portería en el partido contra el Granollers B. / Juan Plaza

Sufrimiento y éxtasis

Cuando peor pintaba la cosa, y apoyado en un Vallobín entregado, el Confía Base sacó la cabeza. El Granollers B, en inferioridad, retiró al portero en uno de sus ataques, y el robo de balón de Joaquín Pérez sirvió para marcar a puerta vacía. Sin solución de continuidad, paradón de Gamallo y nuevo tanto de Raúl Blanco para dejar el marcador en 26-24. Tuvo una más el Base para sentenciar, pero Joaquín lanzó a la cara de Borrell, siendo excluido por ello. Pero la caldera ya estaba a tope y al Granollers empezó a pesarle la situación. Se llegaron a colocar 27-26 los visitantes, eliminatoria empatada, pero un golazo de Mikel Galán terminó de decantar el choque y el final del partido llegó en medio de una explosión de júbilo de la plantilla y la grada. Las emociones de una temporada de sufrimiento se desataron y el Confía Base seguirá en Plata.