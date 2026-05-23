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El Cova quiere hacer valer su fortaleza en casa ante el Mosconia

Los dos equipos se juegan el pase a la final autonómica del play-off de ascenso a Segunda Federación

Un momento del partido de la ida.

Un momento del partido de la ida. / Miki López / LNE

N. L.

Oviedo

El Covadonga quiere hacer valer en el mediodía de este domingo su fortaleza en el Álvarez Rabanal ante un Mosconia con ganas de más. Los dos equipos vuelven a verse las caras tras el empate de la pasada semana (0-0) en el que quedó todo abierto en esta primera eliminatoria de la fase autonómica del play-off de ascenso a Segunda Federación. El árbitro será el madrileño David Sénchez, asistido por Iván Pérez y Daniel López, con el ovetense Villa Martín como cuarto árbitro. Los visitantes están obligados a ganar si quieren continuar en la carrera del ascenso, ya que en caso de empate, será el Cova el clasificado por su mejor puntuación durante la temporada regular. Las entradas tienen un precio de 8 euros para socio, 3 euros para sub-23 y gratis para los sub1-6. El público general deberá pagar 15 euros, 6 si es sub-23 y 3 euros, sub-16.

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