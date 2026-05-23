Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras clasificarse para la Final a 4: "Es un día grande"

El entrenador del Alimerka Oviedo, Javi Rodríguez, lo dejó muy claro desde el principio de su comparecencia tras ganar al Gipuzkoa Basket: “Es un día grande para el OCB, para nuestros aficionados, para Oviedo, para Asturias y para el baloncesto en general”.

Javi Rodríguez celebra una noche histórica para el OCB

Por lo que hicieron sus jugadores y por lo que pasó en la grada: “Ha sido un partido increíble, un ambiente con 5.500 personas, lleno a rebosar, un ambiente increíble. Ha sido una alegría enorme por toda la gente, por todo el mundo que nos sigue, por la gente que viene al pabellón, por los aficionados, por los abonados, por la gente que se ha enganchado al baloncesto”, añadió.

Javi Rodríguez quiso tener unas palabras para toda esa gente con la que trabaja a diario y que ha hecho que esto haya sido posible: “Estoy orgulloso de mi staff, de mis jugadores; no puedo estar más orgulloso de lo que tengo, se lo merecen más que nadie, por lo que han trabajado desde hace nueve meses. También estoy orgulloso de toda la gente que compone el club, es un día grande para disfrutarlo y para no olvidarlo”.

Lo que es incapaz de decir es dónde está el límite de su equipo: “Dije desde hace tiempo que no sabía cuál era nuestro límite, sabía que podíamos llegar lejos y competir contra todo el mundo, lo hemos hecho durante toda la temporada”. La pregunta es si en esa Final a 4 encontrarán ese límite: “Estamos en la Final a 4, vamos a competir, dentro de dos semanas empezamos contra Estudiantes, un rival dificilísimo, con mucha historia, mucho baloncesto; pero nosotros también tenemos mucha historia en esta Liga y vamos a ir allí a disfrutar compitiendo. No sé a dónde llegaremos, pero lo que tengo claro es que llegaremos a nuestro máximo”, añadió.

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“Este equipo será recordado”

Y es que el entrenador gallego ya piensa en lo siguiente: “Vamos a disfrutar sufriendo, que es como te sientes realizado como jugador, como persona, cuando te das cuenta de que las cosas cuestan mucho”. Javi Rodríguez quiso volver a poner en valor lo que ha hecho este equipo: “La gente igual se cree que esto es muy fácil, pero es durísimo, la exigencia física y mental que conlleva una liga como esta. Tiene un mérito increíble lo que está haciendo el club”. Por último, advirtió de que irán a por todas en esa Final a 4 y que, pase lo que pase, adelantó, “este equipo será recordado”.