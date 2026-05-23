Nueva exhibición de un Benjamín Noval superior: repite victoria en casa y es todavía más líder

El corredor lavianés Benjamín Noval volvió a ganar ante sus paisanos, en Pola de Laviana, en la tercera etapa de la Vuelta a la Montaña Central, donde se impuso tras un ataque en el ascenso a La Faya los Lobos que le permitió llegar en solitario a la línea de meta.

Benjamín Noval gana en casa tras atacar en La Faya los Lobos

El alcalde de Laviana, Julio García, fue el encargado de cortar la cinta que daba la salida a la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias, en la que los 153 corredores que se mantenían en competición rodaron a alta velocidad por las anchas carreteras del concejo. Con los equipos de los favoritos en cabeza del pelotón, superando en ocasiones los 50 kilómetros por hora, los corredores que lo intentaron no lograron consolidar ninguna escapada.

Las metas volantes al paso por la capital pusieron el interés a esta primera parte de la carrera. En el primer paso puntuó en cabeza el corredor belga Delano Heeren, campeón del mundo de ciclocrós, por delante de Oliver Losas y Asier Fortea. En la segunda del día, los mismos corredores con diferente orden: Asier Fortea fue primero y Delano Heeren segundo, convirtiéndose así el belga en líder de la clasificación que patrocina LA NUEVA ESPAÑA.

La última etapa decidirá la Vuelta en Pola de Lena

En la aproximación al puerto, los corredores del equipo MMR Academy imprimían velocidad al pelotón con los mejor clasificados en la general en las posiciones cabeceras. Nada más comenzar el ascenso a La Faya los Lobos era el propio Noval quien se ponía en cabeza para marcar el ritmo, dejando uno a uno a sus inmediatos rivales. Como en la jornada anterior, Luca Martínez fue el último en perder contacto con el asturiano, y lo hizo cuando faltaban 3 kilómetros para la cima. Noval pasó en solitario por el alto para, tras un vertiginoso descenso, presentarse en solitario en la capital lavianesa, donde festejó la victoria ante su gente. En segunda posición, a 1:47, entraba Luca Martínez encabezando un grupo de cuatro corredores con Rodrigo Jesús tercero, Guilherme Santos cuarto y Aitor Michelena quinto.

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La etapa definitiva será esta mañana, con inicio y meta en Pola de Lena. Tras la salida en la plaza Alfonso X el Sabio, los corredores tendrán que enfrentarse a un recorrido de 68 kilómetros, con las metas volantes situadas en Figaredo y La Foz de Morcín, y con tres ascensiones encadenadas: el Alto de Los Alfilorios (2.ª) y el Alto de La Collá (2.ª), ambos en Morcín, y el Alto del Cordal (1.ª), que se subirá por Riosa y que, sin lugar a dudas, sentenciarán la carrera, que finalizará en la capital lenense.