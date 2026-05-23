Protesta de pescadores submarinos en El Musel por la organización del Campeonato de Asturias
El club Isla del Carmen señala "falta de transparencia, ausencia de diálogo e incumplimiento de acuerdos"
N. L.
Más de veinte pescadores submarinos asturianos han mostrado su malestar este sábado, en El Musel, con la Federación de Actividades Subacuáticas del Principado de Asturias (FASPA) por la organización del campeonato regional, previsto para este fin de semana. Los deportistas, en un comunicado firmado por Jorge Campo Fernández, secretario del club Isla del Carmen, denuncian “falta de transparencia, ausencia de diálogo e incumplimiento de acuerdos alcanzados previamente" con la federación. El Campeonato de Asturias terminó suspendido.
El colectivo sostiene que se había pactado un cambio de zona de competición para dar mayor visibilidad a la disciplina, mejorar la logística de la prueba y favorecer la participación de nuevos deportistas. Sin embargo, aseguran que finalmente se mantuvo la ubicación tradicional, utilizada desde hace años, sin una comunicación clara ni suficiente información pública sobre el campeonato.
Ante esta situación, la mayoría de los pescadores ha decidido no participar en la prueba, aunque recalcan que cada deportista mantiene la libertad de inscribirse si así lo desea. También expresan su preocupación por posibles inscripciones fuera de plazo o de participantes sin experiencia previa, extremos que, según señalan, deberían aclararse.
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