La selección española de 10.000, con Beatriz Álvarez e Isabel Barreiro, supera el calor y logra el bronce en la Copa de Europa

En unas condiciones extremas, bajo un calor sofocante en la localidad italiana de La Spezia, la selección española femenina de 10.000 metros logró la medalla de bronce por equipos en la Copa de Europa de la distancia. Puntuaban las tres mejores atletas de cada selección y en el conjunto español puntuaron las dos asturianas convocadas, Beatriz Fernández e Isabel Barreiro.

La mejor española en La Spezia fue Alicia Berzosa, octava, que completó el recorrido en 32 minutos, 32 segundos y 48 centésimas. Le siguió Beatriz Álvarez, decimoprimera, que registró 32.47.71, y la tercera mejor en la expedición nacional fue Isabel Barreiro, que perdió algunos puestos en el segundo tramo del recorrido y acabó 21ª con 33 minutos, 21 segundos y 88 décimas. También corrieron, aunque sin puntuar, Andrea Romero, Irene Sánchez-Escribano y Marta Galimany. El equipo masculino también conquistó el bronce.