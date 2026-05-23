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Seredinski y Azzato vencen en el 1.500 del Villa de Gijón

Una imagen de la salida de una de las pruebas disputadas ayer en el Trofeo Villa de Gijón. | CNSO

Una imagen de la salida de una de las pruebas disputadas ayer en el Trofeo Villa de Gijón. | CNSO

El georgiano Mikhail Seredinski y la italiana Paola Alessandra fueron los vencedores en la final del 1.500 libre. Con un tiempo de 16:00.24 y 17:20.89, respectivamente, fueron los más rápidos en la primera final del Trofeo Villa de Gijón, que congregará a cientos de nadadores.

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